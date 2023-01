IRW-News: Vanadium Resources Limited: Vanadium Resources: Tätigkeitsbericht - Dezember Quartal 2022

IRW-PRESS: Vanadium Resources Limited: Vanadium Resources: Tätigkeitsbericht - Dezember Quartal 2022

TÄTIGKEITSBERICHT - DEZEMBER QUARTAL 2022

HIGHLIGHTS

- Definitive Machbarkeitsstudie Siehe ASX-Meldung vom 4. Oktober 2022 "DFS liefert A$1,9BN NPV und bestätigt Weltklasse-Vanadiumprojekt Steelpoortdrift"

2 Siehe ASX-Meldung vom 4. Oktober 2022 "VR8 aktualisiert Mineralressourcen und Erzreserven für das Steelpoortdrift Vanadium Projekt"

und aktualisierte Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven für das Steelpoortdrift ("SPD") Projekt veröffentlicht

-

HIGHLIGHTS NACH DEM QUARTAL

- Definitive Machbarkeitsstudie

("DFS") und aktualisierte Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven für das Projekt Steelpoortdrift ("SPD") veröffentlicht

- NPV 7,5% (post-tax) US$ 1,21 Mrd

- Attributable NPV US$ 896 Mio

- Yearly Free Cash Flow US$ 152 Mio

- IRR (post tax) 42%

- Payback 27 Monate

- Start up Capex US$ 211 Mio

- Cash Costs V2O5/lb US$ 3,24 Mio

- Price perV2O5/lb US$ 9,50

Vorsichtshinweis LR 5.16.4 Das geologische Vertrauen in die abgeleiteten Mineralressourcen ist gering und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung der angezeigten Mineralressourcen führen werden oder dass das Produktionsziel selbst realisiert wird.

- Die Mineralressourcen belaufen sich nun auf 680 Mio. Tonnen (2,7 % Steigerung) mit 0,70 % Vanadiumpentoxid ("V2O5") bei einem Cut-off-Gehalt von 0,45% V2O5 - die gemessenen Mineralressourcen stiegen um 58% auf 145Mt bei 0,72% V2O52

- Die Erzreserven belaufen sich auf insgesamt 76,86 Mio. t mit 0,72 % V2O5, davon 30,23 Mio. t nachgewiesene Erzreserven mit 0,70 % V2O5 und 46,62 Mio. t wahrscheinliche Erzreserven mit 0,72 % V2O52

- Zusätzliche LOM von bis zu 67 Jahren, die in den geplanten Tagebauen innerhalb einer Zone mit geringen Einschlusszone mit geringen ökologischen und sozialen Auswirkungen, und die Lebensdauer der Mineralressourcen im Tagebau beträgt +180 Jahre bei den derzeitigen Durchsatzraten1

- Formaler Prozess der Baufinanzierung läuft, einschließlich fortgeschrittener Gespräche mit zahlreichen potenziellen Strategen, Abnehmern, Rohstoffhändlern und Fremdkapitalgebern

- Ernennung des Geschäftsführers und Chief Executive Officer, John Ciganek

VANADIUM RESOURCES LIMITED (ASX: VR8; DAX: TR3) ("VR8" oder "DAS UNTERNEHMEN) freut sich, seinen Tätigkeits- und Cashflow-Berichte für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022 zu veröffentlichen.

DFS UND AKTUALISIERUNG DER MINERALRESSOURCEN

Wie am 4. Oktober 20221 angekündigt, hat das Unternehmen die Ergebnisse einer DFS für das für das SPD-Projekt.

Zu den wichtigsten in der DFS berichteten Highlights gehören:

- Projekt NPV Werte können aufgrund von Rundungen abweichen. US$/A$-Wechselkurs vom 1. Oktober 2022.

:

- 100 % Eigentum Post Tax NPV7,5 % US$1,212B (A$1,9B);

- 73,95 % Eigentum nach Steuern NPV7,5 % US$896M (A$1,4B);

- Finanzielle Metriken2:

- LOM EBITDA: US$5,2B;

- Durchschnittlicher jährlicher Free Cash Flow ab Beginn: 152 MIO. US$;

- IRR (nach Steuern): 42%;

- Cash-Kosten: US$3,24/lb (aktueller V2O5-Preis Europa = US$9,27-9,614 Quelle: FerroAlloyNet Daily, 9. Januar 2023.

);

- Vorproduktions-KAPEX: 211 Mio. US$ (einschließlich Unvorhergesehenes);

- Erweiterungsinvestitionen: 188 Mio. US$ in den Betriebsjahren 3-5 geplant und durch freien Cashflow finanziert;

- Amortisation: 27 Monate;

- Das Finanzmodell wurde auf einer 100%igen Eigenkapitalbasis unter Verwendung eines Konzentrators und der konventionellen Salt Roast Leach ("SRL")-Verfahren;

- Cash Flows, die nur dem Verkauf von V2O5-Flocken zuzuschreiben sind, ohne potenzielle Titandioxid Konzentratproduktion und andere potenzielle Erzgutschriften;

- Zusätzliche LOM von bis zu 67 Jahren, die in den geplanten offenen Gruben innerhalb einer Zone mit geringen Einschlusszone mit geringen ökologischen und sozialen Auswirkungen;

- Die Lebensdauer der Mineralressourcen im Tagebau beträgt +180 Jahre bei den derzeitigen Durchsatzraten;

- 96 % der 25-jährigen LOM sind als nachgewiesene und wahrscheinliche Erzreserven klassifiziert. Der Ausschluss der abgeleiteten Mineralressourcen sinkt der NPV7,5 % geringfügig auf 1,14 Mrd. US$ und der IRR auf 41 %;

- Die Testarbeiten in der Pilotanlage ergaben eine durchschnittliche Gesamtausbeute (Konzentrator- plus SRL-Anlagenausbeute bis zur endgültigen Flocke) von 82,4 %, wobei eine maximale potenzielle Gesamtausbeute von 84,6 % erreicht werden kann;

- Die endgültigen Flockenproduktgehalte werden auf +98,0 % V2O5 prognostiziert, wobei das Potenzial besteht, ein >99,0 % V2O5-Produkt durch das herkömmliche SRL-Verfahren zu produzieren;

- Es wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, die auf ein robustes Projekt bei einer Reihe von Nachteilen (Break-even-Punkte) wie z.B. bei Flockenpreisen von bis zu US$ 4,60/lb V2O5 oder bei einer Erhöhung der Betriebskosten >150%;

- Solarkraftwerk mit erneuerbaren Energien wird voraussichtlich die Kohlenstoffemissionen und die Kohlenstoffsteuer um 34% reduzieren;

- Während der DFS wurde eine Reihe von Initiativen zur weiteren Verbesserung der Kosten und Verarbeitungseffizienz zu verbessern, und umfasst auch Zielbohrgebiete zur weiteren Erweiterung der Ressource, einschließlich:

- ein Seilbahn-Fördersystem für den Transport des Konzentrats vom Minengelände zur SRL-Anlage - dies hat das Potenzial, einen kürzeren und direkten Transportweg zu bieten, energieeffizienter zu sein, einen hohen Verfügbarkeitsfaktor zu haben und die Betriebskosten zu senken (die Seilbahn wird derzeit von einem nahe gelegenen Hersteller unmittelbar neben dem SRL-Betrieb gebaut);

- Beseitigung der ökologischen und sozialen (Wasserlauf und Gemeinde) Einschränkungen für Mineralressourcenschätzung und damit verbundene LOM - uneingeschränkte Grubenoptimierung Szenarien, bei denen das volle Potenzial der Mineralressource ausgeschöpft wurde, zeigten, dass das Projekt hat das Potenzial, die Lebensdauer der Mine auf 188 Jahre zu verlängern;

- eine Anlage zur Rückgewinnung von Vanadiumrückständen, die aus den geplanten SRL Rückstandsdämmen gewonnen werden sollen; und

- Titandioxid (TiO2) in der SRL-Rückgewinnungsanlage - TiO2 kommt im Erzkörper hauptsächlich als Ilmenit vor und wird während des SRL-Prozesses nicht chemisch umgewandelt; daher wird das gesamte TiO2 in die kalzinierten / SRL-Abgänge in Form von Ilmenit-Mineralen zurückbleibt. Dieses restliche Titan, das in den kalzinierten Abgängen enthalten ist, hat einen erheblichen wirtschaftlichen Wert, wenn es zu einem verkaufsfähigen Produkt veredelt werden könnte.

Neben der Veröffentlichung der DFS-Ergebnisse wurden auch aktualisierte Angaben zu den Mineralressourcen und Erzreserven veröffentlicht und sind in den Anhängen 1 und 22 enthalten.

Zu den wichtigsten Highlights der aktualisierten Ressourcen und Reserven gehören:

- Die Mineralressourcen belaufen sich nun auf 680 Mio. t (Anstieg um 2,7 %) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,70 % V2O5 bei einem Cutoff Gehalt von 0,45% V2O5. Die gemessenen Mineralressourcen stiegen um 58 % auf 145 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 0,72% V2O5;

- Die Erzreserven belaufen sich auf insgesamt 76,86 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,72 % V2O5, wobei 30,23 Mio. Tonnen nachgewiesene Erzreserven mit einem Durchschnittsgehalt von 0,70% V2O5 und 46,62 Mio. t wahrscheinliche Erzreserven mit einem Durchschnittsgehalt von 0,72% V2O5; und

- Das geologische Modell identifizierte potenzielle Zielgebiete für zukünftige Infill-Bohrungen neigungsabwärts der aktuellen Ressource, um die Lagerstätte weiter zu erweitern.

UNTERNEHMEN

Herr John Ciganek (John) hat Herrn Eugene Nel ersetzt, der am 9. Dezember 2022 von seinem Amt als Chief Executive Officer zurückgetreten ist, nachdem er das Unternehmen erfolgreich zur Fertigstellung seiner Pre-Machbarkeitsstudie (PFS) und der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS). Es wird erwartet, dass sich Herr Eugene Nel für eine Position im Eigentümerteam von VR8 bewerben wird, das das Steelpoortdrift-Projekt durch die erforderlichen Arbeitsabläufe durchlaufen wird, um das Projekt bis zur Produktionsreife und darüber hinaus zu bringen. Die Ernennung eines sehr erfahrenen Bergbauexperten und Finanziers, John Ciganek, zum Managing Director und Chief Executive Officer erfolgt mit Wirkung vom 9. Januar 2023 (Datum des Inkrafttretens)5. Herr Ciganek bleibt bis zum Datum des Inkrafttretens als Non-Executive Director.

Im Laufe des Quartals hielt das Unternehmen seine Jahreshauptversammlung 2022 ab, bei der alle Beschlüsse wurden per Abstimmung verabschiedet. Das Unternehmen setzt seinen formalen Prozess zur Vorbereitung der Beschaffung von Baufinanzierung und Abnahme mit zahlreichen potenziellen Strategen, Abnahmeparteien, Händlern und Fremdkapitalgebern. Da dieser Prozess nach der Fertigstellung der DFS und in einigen Fällen vor der Fertigstellung der DFS begonnen hat, sind einige dieser Gespräche mit einigen interessierten Parteien weiter fortgeschritten als mit anderen. Als Teil dieses Prozesses bewertet das Unternehmen die Vorschläge, die für das Projekt am besten geeignet sind und im Interessen seiner Aktionäre am besten geeignet sind. Sollte das Unternehmen mit diesen Parteien zu einer Einigung kommen, wird das Unternehmen den Markt entsprechend informieren.

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

Während des Quartals wurden insgesamt 614.179 $ für Aktivitäten im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung des SPD-Projekts ausgegeben, in erster Linie für die DFS. Das Unternehmen tätigte im Quartal keine Ausgaben für die Bergbauproduktion während des Quartals.

Im Quartal wurden Zahlungen in Höhe von insgesamt 29.779 $ an verbundene Parteien des Unternehmens getätigt, bei denen es sich um Honorare für Direktoren und Berater handelte (siehe Abschnitt 6.1 und 6.2 des Anhangs 5B).

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Vanadium Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kyla Garic

Company Secretary

VANADIUM RESOURCES LIMITED

ISIN: AU0000053522

contact@VR8.global

