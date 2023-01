NXP Semiconductors verfehlt die Erwartungen und steigert die Dividende

Der niederländische Technologiekonzern NXP Semiconductors N.V. (ISIN: NL0009538784, NASDAQ: NXPI) wird am 5. April 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,014 US-Dollar ausschütten, wie am Montag mitgeteilt wurde. Record day ist der 15. März 2023. Gegenüber dem Vorquartal (0,845 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 20 Prozent.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern insgesamt 4,056 US-Dollar an Dividenden. Beim derzeitigen Börsenkurs von 179,48 US-Dollar (Stand: 30. Januar 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,26 Prozent. Im September 2018 startete NXP Semiconductors die erstmalige Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (25 Cents).

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,31 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,04 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 30. Januar 2023 berichtet wurde. Der Gewinn (GAAP) betrug 722 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 602 Mio. US-Dollar). Für das erste Quartal 2023 erwartet NXP Semiconductors einen Umsatz in der Spanne von 2,9 bis 3,1 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie (GAAP) wird in der Spanne von 2,12 bis 2,51 US-Dollar erwartet. Die Zahlen lagen unter den Erwartungen des Marktes.

NXP mit Sitz in Eindhoven, Niederlande, wurde im Jahr 2006 als Halbleitersparte der Royal Philips ausgegliedert. Das Unternehmen beschäftigt ca. 31.000 Mitarbeiter.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 13,57 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 47,04 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Januar 2023).

Redaktion MyDividends.de