UBS erhöht die Dividende

Das Schweizer Bankhaus UBS Group AG (ISIN: CH0244767585) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,55 US-Dollar (ca. 0,51 Euro) ausschütten, wie am Dienstag in Zürich berichtet wurde. Dies entspricht einer Erhöhung um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,50 US-Dollar).

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 19,85 Franken (ca. 19,80 Euro) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von ca. 2,56 Prozent. Die Generalversammlung findet am 5. April 2023 statt. Die Dividende soll am 14. April 2023 ausbezahlt werden. Ex-Dividendendatum ist der 12. April 2023. UBS kaufte im Jahr 2022 Aktien in Höhe von 5,6 Mrd. US-Dollar zurück und geht davon aus, im Jahr 2023 Aktien im Wert von über 5 Mrd. US-Dollar zurückzukaufen.

Der Vorsteuergewinn belief sich im letzten Geschäftsjahr auf 9,60 Mrd. US-Dollar (+1 Prozent). Der Umsatz sank um 2 Prozent auf 34,56 Mrd. US-Dollar. Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn legte um 2 Prozent auf 7,63 Mrd. US-Dollar zu und das verwässerte Ergebnis pro Aktie lag bei 2,25 US-Dollar (Vorjahr: 2,06 US-Dollar). UBS erzielte 2022 eine Rendite auf das harte Kernkapital von 17,0 Prozent und ein Aufwand-Ertrags-Verhältnis von 72,1 Prozent.

Redaktion MyDividends.de