EQS-News: Photon Energy Group schließt Kauf von Lerta S.A. ab

Photon Energy Group schließt Kauf von Lerta S.A. ab Amsterdam – 1. Februar 2023 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das „Unternehmen") informiert, dass unter Bezugnahme auf die am 20. Dezember 2022 mit den Gründern von Lerta S.A. unterzeichnete Kaufvereinbarung, die im ESPI-Bericht 61/2022 publiziert wurde, und aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31. Mai 2021, dass der Vorstand der Gesellschaft am 1. Februar 2023 beschlossen hat, 1.238.521 neue Aktien mit einem Nennbetrag von je EUR 0,01 auszugeben. Durch die Ausgabe der neuen Aktien am 1. Februar 2023 hat sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 600.000,00 auf EUR 612.385,21 erhöht. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgte gegen eine Sacheinlage bestehend aus 2.477.042 Aktien der Lerta S.A. gemäß der oben genannten Kaufvereinbarung. Nach niederländischem Recht besteht kein Vorkaufsrecht bestehender Aktionäre der Gesellschaft in Bezug auf die Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlage.Mit diesem Schritt ist der Kaufprozess der Lerta S.A. abgeschlossen und Photon Energy 100% Eigentümer der Lerta S.A. geworden. Der Vorstand hat ferner beschlossen, dass die neu ausgegebenen Aktien in die Sammelverwahrung gemäß § 12 des niederländischen Girogesetzes aufgenommen werden sollen, und beabsichtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um diese neuen Aktien bei den tschechischen und polnischen Verwahrern, die als Zweitverwahrer für die Aktien der Gesellschaft fungieren, zu registrieren und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Notierung und Zulassung zum Handel dieser neuen Aktien an der Prager und Warschauer Börse sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Über die Photon Energy Group – photonenergy.com Die Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser an. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 120 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 91,9 MWp in ihrem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy Projekte mit einer Gesamtleistung von 920 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 380 MWp weltweit an. Der zweite große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, mit Niederlassungen in ganz Europa und in Australien.

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Photon Energy Group

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Photon Energy Group

Tel. +420 702 206 574

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

