HIAG Immobilien Holding AG

HIAG ernennt Stefan Hilber zum CFO



01.02.2023

Ad-hoc-Mitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR



Medieninformation Medieninformation (PDF)

Basel, 1. Februar 2023 – Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG hat den Finanzspezialisten Stefan Hilber zum CFO ernannt. Stefan Hilber tritt seine neue Aufgabe in der Geschäftsleitung von HIAG am 1. März 2023 an. Stefan Hilber (1981) ist seit 2010 in börsenkotierten Unternehmen der Immobilienbranche tätig, zuletzt als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung von Mobimo. Davor war er zwischen 2013 und 2020 in Führungspositionen bei Warteck Invest, ab 2015 als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung. Zwischen 2010 und 2013 war er Senior Financial Advisor im Investment Mangement der Peach Property Group. Stefan Hilber ist eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer und verfügt über einen Abschluss als lic. oec. publ. mit Schwerpunkt Finance der Universität Zürich. «Stefan Hilber ist mit seinem Leistungsausweis in der Immobilienbranche und im Kapitalmarkt eine optimale Ergänzung in der Geschäftsleitung von HIAG. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm», sagt Marco Feusi, CEO von HIAG. Bis zum Eintritt von Stefan Hilber trägt Dr. Christian Wiesendanger, Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Finanzausschusses von HIAG, interimistisch die Verantwortung für den Finanzbereich.

