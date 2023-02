APPLE - Wie könnten sich die Zahlen auswirken?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 150,820 $ (Nasdaq)

Apple gab gestern nachbörslich Quartalszahlen bekannt. Mein Kollege Oliver Baron hat über diese Zahlen in seinem Artikel „Big-Tech-Earnings: APPLE, AMAZON und ALPHABET legen Zahlen vor“ berichtet. Die Zahlen fielen in Summe unter den Erwartungen aus. Die Apple-Aktie wird heute im frühen Handel bei 144,49 USD getaxt. Gestern schloss sie bei 150,82 USD.

Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 182,94 USD in einer Korrekturbewegung. Diese führte den Wert im Tief auf 124,17 USD. Nach diesem Tief startete eine kurze, aber steile Rally. Diese führte zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit August 2022. Gestern riss der Wert ein Aufwärtsgap zwischen 146,61 USD und 148,17 USD. Die aktuellen Taxen deuten also darauf hin, dass hier ein Inselgap entstehen könnte.

Konsolidierung oder große Verkaufswelle?

Nach den Zahlen dürfte die Apple-Aktie erst einmal unter Druck geraten. Ein Rücksetzer in Richtung 140,23 USD und damit an das log. 38,2 % Retracement der Rally ab 03. Januar ist dabei möglich. Dies wäre auch ein Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab August 2022. Wenn sich die Aktie dort wieder fängt, dann bestünde eine gute Chance auf eine Rally in Richtung 165 USD und damit an den Abwärtstrend seit Januar 2022.

Ein Rückfall unter den Bereich um 140,23 USD wäre unschön für die Bullen, würde aber wohl zunächst nur zu einer Ausdehnung der Konsolidierung in Richtung 134,37-133,87 USD führen.

Fazit: Die Zahlen werfen etwas Sand ins Getriebe der Bullen. Ein Motorschaden entsteht dadurch aber bisher nicht.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Konsolidierung oder große Verkaufswelle?

QUALCOMM – Chipgigant enttäuscht, aber nur etwas

Apple-Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)