JPMORGAN CHASE - Ausbruch möglich

JPMorgan Chase & Co. - WKN: 850628 - ISIN: US46625H1005 - Kurs: 141,090 $ (NYSE)

Die Aktie der amerikanischen Bank JPMorgan Chase fiel nach ihrem Allzeithoch bei 172,96 USD vom 25. Oktober 2021 auf das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 zurück. Im Oktober 2022 notierte der Wert kurzzeitig unter diesem Retracement, kehrte aber am 13. Oktober extrem dynamisch über diese Marke zurück.

Ein erste dynamischer Rallyschub wurde ab Anfang Dezember in einer bullischen Flagge auskonsolidiert. Der Ausbruch erfolgte zu Beginn des Jahres. Inzwischen kam es auch zu einem Pullback an die Flagge. Aber seit 24. Januar 2023 hängt die Aktie in der Widerstandszone zwischen 138,66 und 140,98 USD fest. Am Freitag wurde diese kleine Range mit einer weißen Kerze komplett durchgehandelt.

Rally möglich?

Gelingt der Aktie von JPMorgan Chase, die einen stock3 score von 50 aufweist, ein stabiler Ausbruch über 140,98 USD, dann wäre eine weitere Rally möglich. Diese könnte zu Gewinnen bis an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 155,61 USD oder sogar an das Allzeithoch führen.

Sollte der aktuelle Ausbruchsversuch aber scheitern und der Wert unter 133,55 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal, das zumindest auf eine Abwärtsbewegung gen 124,24 USD hindeuten würde.

Fazit: Die Aktie von JPMorgan Chase steht kurz vor einem weitere Ralyschub. Aber noch fehlt der Durchbruch und damit der Startschuss für diesen Schub.

Zusätzlich lesenswert:

KI-Aktie mit großer Trendwende?

DEUTSCHE POST - Wichtiges Etappenziel erreicht

JPMorgan Chase & Co.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)