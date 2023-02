AMD: Es wird wieder gnadenlos gezockt!

Trotz der durchwachsenen Zahlen und vor allem Ausblicke US-amerikanischer Technologiekonzerne wird jede kleinste positive Nachricht als Kaufargument genutzt, weshalb AMD wieder zunehmend zum Zockerpapier mutiert. Erstaunlich ist dabei der Versuch einer Wiederkehr in den langfristigen Aufwärtstrend, der erst im September letzten Jahres gebrochen wurde. Aber genau der aktuelle Kursbereich wird über das weitere Schicksal der Aktie entscheiden, zumal seit den Verlaufstiefs aus dem abgelaufenen Jahr nun eine dreiwellige Erholungsbewegung auf die vorausgegangenen Verluste vorliegt. Bleibt es dabei, könnten noch einmal die Jahrestiefs aus 2022 in den Fokus rücken.

Wirklich positive Daten sind rar

Auf jeden Fall sollte man sich den aktuellen Bereich der AMD-Aktie über die nächsten Tage etwas genauer anschauen, eine positive Auflösung mit einem dazugehörigen Kurssprung auf Wochenbasis mindestens über 88,94 US-Dollar, könnte noch einmal den Bereich von rund 100,00 US-Dollar in Reichweite der Bullen kommen lassen. Eine zwischengeschaltete Konsolidierung dürfte dagegen zuvor noch einmal in den Bereich von 79,16 US-Dollar abwärts reichen. Aber erst darunter würde der AMD-Aktie tatsächlich ein zeitnaher Test der Jahrestiefs aus 2022 bei 54,57 US-Dollar zunehmend drohen. Es bleibt tatsächlich spannend, in welche Richtung sich die Märkte und damit auch AMD im aktuell kritischen Kursbereich weiterentwickeln.