CNA Financial steigert die Dividende und zahlt eine Sonderdividende

Der Finanzdienstleister CNA Financial Corporation (ISIN: US1261171003, NYSE: CNA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,42 US-Dollar an seine Investoren ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,40 US-Dollar) um 5 Prozent erhöht. Gleichzeitig gab der Konzern eine Sonderdividende in Höhe von 1,20 US-Dollar bekannt.

Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 9. März 2023 (Record day: 21. Februar 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,68 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 42,62 US-Dollar 3,94 Prozent (Stand: 6. Februar 2023).

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 lag der Gewinn bei 248 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 266 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 6. Februar 2023 berichtet wurde. Der Kerngewinn betrug 274 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 265 Mio. US-Dollar).

Zur CNA Financial Corporation mit Sitz in Chicago gehört die Continental Casualty Company, die im Jahr 1897 gegründet wurde. Die CNA Financial Corporation gehört mehrheitlich zur Loews Corporation.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,80 Prozent im Plus (Stand: 6. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 11,3 Mrd. US-Dollar.

