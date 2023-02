IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate bestätigt weitere Proben mit hohen Phosphatwerten im Projekt Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate bestätigt weitere Proben mit hohen Phosphatwerten im Projekt Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec

Saguenay, Quebec - 7. Februar 2023 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) freut sich mitzuteilen, dass die noch ausständigen Ergebnisse der Phosphatanalyse für das in der Region Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec) gelegene Projekt Bégin-Lamarche nun vorliegen. Hier die besten Ergebnisse der jüngsten Analyse von obertägig gewonnenen Proben:

- Mehrere hochgradige Schürfproben, die an der Oberfläche entnommen wurden, enthielten bis zu 18,96 % P2O5 (Phosphat) und 6,81 % TiO2 (Titan).

- Die aktuellen Ergebnisse aus der Zielzone 1 deuten auf reich mineralisierte und mächtige Schichten aus Phosphatgestein hin, die sich innerhalb der ursprünglichen Streichzone ausbreiten. Die Ergebnisse von 70 obertägig gewonnenen Proben bestätigen den hohen Mineralisierungsgehalt der Phosphatentdeckung, wo 30 % der Proben einen Phosphatgehalt von über 10 % P2O5 aufweisen.

- Zusammen mit früheren obertägigen Probenahmen und Magnetikmessungen kann innerhalb des Sektors der Zielzone 1 eine 2,5 km x 400 m große Streichzone mit reich mineralisierten Phosphatgesteinsschichten abgegrenzt werden.

- Im Bereich der Zielzone 3 stieß man auf eine neue Entdeckung, wo in den 38 Schürfproben aus einer 30 bis 60 m mächtigen Nelsonitformation mehrere phosphathaltige Proben mit über 10 % P2O5 enthalten waren. Diese Zielzone befindet sich rund 3.000 m südlich der Zielzone 1. Die Magnetikmessung hat ergeben, dass Zielzone 1 und Zielzone 3 miteinander in Verbindung stehen könnten und Teil einer noch weitläufigeren Streichzone sind.

- Anhand von Probenahmen erschließt sich ein weiterer hochgradig mineralisierter Phosphatbereich in der Zielzone 8 (Larouche) mit Erzgehalten von bis zu 20,52 % P2O5 und 9,10 % TiO2. 6 der 19 obertägig gewonnenen Schürfproben aus der Zielzone 8 enthielten laut Analyse über 10 % P2O5.

- Die Analyse von 43 Spurenelementen, einschließlich U, Th, REE, As und Cd, weist auf sehr geringe Konzentrationen von potenziellen Störelementen hin.

- Für das bevorstehende Bohrprogramm wurden vielversprechende Bohrziele ermittelt.

Im Zuge der erweiterten Analyse des Konzessionsgebiets Begin-Lamarche treten immer wieder Proben mit extrem hohen Phosphatwerten zutage - den höchsten, die jemals in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der Provinz Quebec ermittelt wurden, so Peter Kent, der President von First Phosphate. Nur etwa 1 % der gesamten weltweiten Phosphatreserven entfallen auf magmatischen Anorthosit. Diese Vorkommen könnten sich als besonders vorteilhaft für die Herstellung von LFP-Batteriematerial erweisen, da sie keine schädlichen Elemente in hoher Konzentration enthalten.

Die Ergebnisse der bereits veröffentlichten Analysen zur Entdeckungszone finden Sie unter:

24. Januar 2023: https://firstphosphate.com/begin-lamarche-jan24-2023

14. September 2022: https://firstphosphate.com/begin-lamarche-sept14-2022

Nachstehend einige Abbildungen mit Detailergebnissen der aktuellen Analyse:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69175/February723Bégin-Lamarche_Asaay_Results2_de_PRcom.001.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69175/February723Bégin-Lamarche_Asaay_Results2_de_PRcom.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69175/February723Bégin-Lamarche_Asaay_Results2_de_PRcom.003.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69175/February723Bégin-Lamarche_Asaay_Results2_de_PRcom.004.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69175/February723Bégin-Lamarche_Asaay_Results2_de_PRcom.005.png

Die Canadian Securities Exchange und ihre Marktaufsichtsbehörde (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Schürfproben wurden von den Mitarbeitern der Firma Laurentia Exploration Inc. entnommen. Die Proben wurden in Säcke verpackt, versiegelt und bis zum endgültigen Versand in der Betriebsanlage der Firma Laurentia in Jonquiere (Québec) zwischengelagert. Die 140 Proben wurden auf dem Landweg in versiegelten Reissäcken in das zertifizierte (ISO/IEC 17025:2005 mit CAN-P-1579) Labor von ACTLABS Laboratories in Ancaster (Ontario) gebracht, wo eine Analyse des gesamten Gesteins (Code 4B) erfolgte. Die lithogeochemische Untersuchung beinhaltete 45 Spurenelemente (Code 4Litho) sowie Chlor (4F-Cl), Fluor (4F-F) und Quecksilber (1G). Insgesamt wurden den Probenserien 4 interne Referenzmaterialien und 4 Leerproben beigefügt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben von First Phosphate Corp. in dieser Pressemeldung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Geologe und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101) und hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Daten verifiziert.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Raffination von modernem Phosphatmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt in die Forschungs- und Entwicklungs- sowie Lieferkettenfunktionen größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die Phosphatmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an Landschürfrechten, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus einer seltenen Anorthosit-Erdgestein-Formation, die im Allgemeinen hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

