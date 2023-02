REGENERON PHARMA - Neues Allzeithoch, jetzt verkaufen?

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 780,860 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Regeneron Pharma befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im August 2015 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 605,93 USD und konsolidierte danach mehrere Jahre in einer bullischen Flagge.

Im Mai 2020 brach der Wert über dieses Rekordhoch aus. In vielen Fällen kommt es nach solchen Ausbrüchen zu dynamischen Rallys. In diesem Fall war das aber anders. Die Aktie markierte seit Mai 2020 mehrfach neue Allzeithochs. Jeder Ausbruch würde aber zügig abverkauft.

Die Aktie entwickelte eine keilförmige Aufwärtsbewegung. Gestern kam es zu einem neuen Allzeithoch bei 800,48 USD. Damit notierte der Wert kurzzeitig sogar über der oberen Begrenzung der keilförmigen Aufwärtsbewegung. Aber im Tagesverkauf kam es zu Abgaben. Die gestrige Tageskerze macht einen unschönen Eindruck aus Sicht der Bullen. Die Aktie schloss aber noch minimal über dem letzten Allzeithoch bei 779,00 USD.

Der neue stock3 score gibt der Aktie ein Rating von 76 %. Großer Pluspunkt ist der Unterpunkt Momentum & Volatilität mit 97 %, dicht gefolgt von Qualität & Verschuldung mit 95 %. Kaum punkten kann die Aktie allerdings in den Bereichen Wachstum (22 %) und Dividenden & Aktienrückkäufe (18 %). Wie der score genau funktioniert, erklärt Ihnen mein Kollege Oliver Baron in seinem Artikel „So funktioniert der neue stock3 Score!“

Jetzt verkaufen?

Verhält sich die Aktie so wie in den letzten knapp drei Jahren, dann dürfte auch dieses Mal der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch keinen Durchbruch bringen. Vielmehr wäre dann der Ausbruch ein Zeichen, um Gewinne mitzunehmen. Ein Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem stabilen Rückfall unter 779,00 USD. In diesem Fall wäre mit einer Abwärtsbewegung gen 678,01 USD oder sogar 652,64 USD zu rechnen.

Sollte der Wert aber das neue Allzeithoch bei 800,48 USD dynamisch durchbrechen, dann wäre ein dynamischer Anstieg gen 1000 USD, einem noch offenen langfristigen Ziel möglich.

Fazit: Die Aktie von Regeneron Pharma könnte gestern ein temporäres Hoch gesehen haben.

