EQS-News: Umfrage zur Energiepreiskrise zeigt: Familien und jüngere Mieter befürchten Zahlungsschwierigkeiten aufgrund hoher Mietnebenkosten

Umfrage zur Energiepreiskrise zeigt: Familien und jüngere Mieter befürchten Zahlungsschwierigkeiten aufgrund hoher Mietnebenkosten



08.02.2023 / 10:15 CET/CEST

Umfrage zur Energiepreiskrise zeigt: Familien und jüngere Mieter befürchten Zahlungsschwierigkeiten aufgrund hoher Mietnebenkosten Erhöhte Abschlagszahlungen für Strom und Gas führen zu monatlichen Mehrbelastungen

Kautionsbürgschaft kann Liquiditätsengpässe überbrücken Wiesbaden, 8. Februar 2023 – Knapp 62 Prozent der Familien befürchten, trotz verschiedener Ansätze zur Entlastung und Unterstützung, die hohen Mietnebenkosten nicht stemmen zu können. Mit rund 63 Prozent haben daneben insbesondere junge Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren Sorgen vor Zahlungsschwierigkeiten. Dies zeigt eine vom digitalen Markt- und Meinungsforscher Civey im Auftrag der Aareal-Tochter plusForta GmbH zwischen Oktober und Ende Dezember 2022 durchgeführte Umfrage unter deutschen Mietern. Bei vielen Miethaushalten haben erhöhte Abschlagszahlungen für Strom und Gas in den letzten Monaten bereits zu spürbaren monatlichen Mehrbelastungen geführt. Außerdem erhalten viele Mieter erst im Laufe dieses Jahres die endgültige Nebenkostenabrechnung für das zurückliegende Jahr. Auch wenn die Preisdynamik aktuell nachzulassen und die Situation am Energiemarkt sich etwas zu entspannen scheint, ist bei vielen Menschen die Angst vor finanziellen Engpässen weiterhin groß. Ein gangbarer Weg, um schnell und unabhängig Liquidität zu schaffen, ist die Umwandlung der Barkaution in eine Mietkautionsbürgschaft. Dominik Brieler, Managing Director plusForta GmbH, erklärt, wie das funktioniert: „Wohnungsunternehmen und Verwaltungen bieten betroffenen Mietern an, sich die Mietkaution, die sie zum Beispiel auf einem Kautionskonto hinterlegt haben, auszahlen zulassen. Stattdessen schließen sie eine Mietkautionsbürgschaft ab, die dann als gleichwertige Sicherheit dient.“ Bei einer Mietkautionsbürgschaft handelt es sich im Gegensatz zur bar hinterlegten Kaution um eine Versicherung, die der Mieter nach entsprechender Bonitätsprüfung bei spezialisierten Anbietern abschließen kann. Während der Mieter einen geringen Monatsbeitrag für die Versicherung zahlt, wird eine Bürgschaftsurkunde beim Vermieter als Sicherheit hinterlegt. Im Schadensfall übernimmt ein Bürge die Haftung für den Mieter, sodass der Vermieter genau wie bei einer Barkaution vollumfänglich abgesichert ist. Gleichzeitig setzt das Auflösen der Barkaution bei Mietern Mittel frei, die ihnen in der aktuellen Situation helfen können, die hohe Nebenkostenabrechnung zu begleichen. Die Umstellung lässt sich online schnell und bequem von zuhause regeln und gestaltet sich deutlich einfacher als etwa ein Kreditantrag. Die Ergebnisse der Civey-Umfrage zu den Sorgen über steigenden Mietnebenkosten finden Sie hier.



Informationen zur Methodik Civey hat für plusForta GmbH vom 14.09.2022 bis 31.12.2022 online deutschlandweit rund 1.000 Mieterinnen und Mieter ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 5,7 - 6,4 Prozentpunkten (Gesamtergebnis). Weitere Informationen zur Methodik finden Sie auf Civey.com. Ansprechpartner für Medien: Yannick Houdard

Über die Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten – in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik – vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten. Über plusForta

Die plusForta GmbH ist mit den Onlineportalen kautionsfrei.de und kautionsfuchs.de marktführender Anbieter von Mietkautionsbürgschaften in Deutschland. Mietern bieten beide Portale die Möglichkeit, Mietkautionsbürgschaften anstelle der Hinterlegung einer Barkaution abzuschließen. Neben der Mietkautionsbürgschaft profitieren Mieter von einem umfassenden Service-Angebot rund um die Bereitstellung und Abwicklung von Kautionsansprüchen. Vermietern bietet die Annahme einer Mietkautionsbürgschaft und die Abwicklung über die plusForta GmbH eine effiziente Verwaltung der Kautionsprozesse. Seit 2019 gehört die plusForta GmbH zur Aareal Bank Gruppe und ergänzt das Portfolio digitaler Lösungen für die Wohnungswirtschaft.

