INTEL - Die Trendwende, so nah und doch so weit

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 29,050 $ (Nasdaq)

Im Oktober des letzten Jahres stoppte der durch ein riesiges Doppeltop eingeleitete, massive Abwärtstrend der Intel-Aktie mit dem Erreichen des doppelten Unterstützungsgebietes von 24,87 bis 25,57 USD erstmals. An das Zwischenhoch der folgenden Erholungsphase bei 31,33 USD war die Aktie in den vergangenen Tagen erneut angestiegen, dort aber nach unten abgeprallt. Die Chance auf die Ausbildung eines bullischen Doppelbodens ist damit zwar noch nicht vergeben worden, aber doch in weite Ferne gerückt. Zumal ein Anstieg über 31,33 USD nur der erste Schritt für eine bullische Umkehr wäre. Entscheidend wird danach sein, ob ein Anstieg über 33,23 und 33,92 USD ebenfalls gelingt.

Solange muss davon ausgegangen werden, dass die seit Freitag laufende Korrektur bis 27,68 USD zurückführt und sich dort entscheidet, ob ein zweiter Angriff auf 31,33 USD folgen kann. Denn unter der Marke wäre die Erholung beendet und mit einem Abverkauf bis 24,87 USD zu rechnen, der sich mittelfristig immer noch bis 22,20 und 19,23 USD ausweiten kann.

Intel Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)