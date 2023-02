IRW-News: Recharge Resources Ltd.: Recharge Resources nimmt Herrn Bill Macdonald, einen erfahrenen auf Wertpapiere und Unternehmensfinanzierungen spezialisierten Anwalt, in sein Board of Advisors auf

IRW-PRESS: Recharge Resources Ltd.: Recharge Resources nimmt Herrn Bill Macdonald, einen erfahrenen auf Wertpapiere und Unternehmensfinanzierungen spezialisierten Anwalt, in sein Board of Advisors auf

Vancouver, BC - 8. Februar 2023 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich, die Berufung von Herrn Bill Macdonald in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben.

William (Bill) Macdonald ist ein erfolgreicher Anwalt mit Schwerpunkt Wertpapiere und Unternehmensfinanzierungen in North Vancouver (Kanada). Herr Macdonald war und ist nach wie vor Director und/oder leitender Angestellter zahlreicher Aktiengesellschaften in einer Vielzahl von Branchen, die an kanadischen Börsen notieren. Herr Macdonald ist ehemaliger Chairman des Canucks Autism Network, einer gemeinnützigen Organisation, die in ganz British Columbia Freizeit- und Sozialprogramme für Personen mit Störungen des autistischen Spektrums (Autism Spectrum Disorder - ASD) und deren Familien anbietet. Herr Macdonald ist seit Februar 1998 Mitglied der Law Society of British Columbia und seit Februar 2002 Mitglied der New York State Bar.

Herr Macdonald sagt dazu: Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Recharge. Ich bin davon überzeugt, dass Recharge in Zukunft Großes bevorsteht, und ich freue mich, in dieser entscheidenden Zeit für das Unternehmen an dieser Entwicklung teilzuhaben.

Herr David Greenway, CEO von Recharge, erklärt: Bills umfassende Erfahrung in der Arbeit mit wachstumsstarken Unternehmen wie Recharge wird uns ohne Frage von Nutzen sein - insbesondere bei unserem weiteren Wachstum und der Beschaffung von Kapital, das wir brauchen, um mit unserem wachsenden Portfolio an Kupfer-, Gold- und Batteriemetallprojekten als Unternehmen Erfolg zu haben. Bill hat viele große und kleine börsennotierte Unternehmen beraten und erfolgreich Finanzierungs- und Wertpapierfragen für sie geklärt. Er wird für die nächste Phase unserer geplanten Explorations- und Erschließungspläne von entscheidender Bedeutung sein.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen über seine Social-Media-Profile auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram zu folgen.

Für das Board of Directors,

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Recharge Resources Ltd.

Herr Joel Warawa

Tel: 778-588-5473

E-Mail: info@recharge-resources.com

Website: recharge-resources.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69185

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69185&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7562302074

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.