Voestalpine nach Wachstumssprung zuversichtlicher

Düsseldorf (Reuters) - Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat nach einem Wachstumssprung in den ersten neun Monaten sein Gewinnziel für das Bilanzjahr 2022/23 angehoben. Der Vorstand erwarte nun ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 2,5 Milliarden Euro statt 2,3 bis 2,4 Milliarden, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Darin enthalten sei ein Erlös aus einem Grundstücksverkauf von 120 Millionen Euro.

Besonders gut hätten sich bislang der Energiebereich mit Produkten für die Solarindustrie entwickelt wie auch die Segmente Luftfahrt und Bahninfrastruktur. So kletterte in den ersten neun Monaten der Umsatz um 29,3 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro und das Ebitda um 23,4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. "In den meisten Geschäftsbereichen ist es uns auch gelungen, die steigenden Rohstoff- und Energiekosten weiterzugeben", erklärte Vorstandschef Herbert Eibensteiner die hohen Zuwachsraten. Zudem hätten die breite Produktpalette und die globale Aufstellung geholfen.

