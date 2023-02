Walt Disney und Amazon holen auf: Aber die Netflix-Aktie bleibt im Streaming-Sektor meine erste Wahl!

Das Fernsehverhalten der Menschen wandelt sich rasant und man kann feststellen, dass gerade der Streaming-Sektor einen sehr hart umkämpften Markt darstellt. Man könnte es fast schon als einen kleinen Krieg bezeichnen, in dem sich die drei Großen der Branche hier befinden.

Und so ist es auch kein Wunder, dass sich die Marktanteile von Netflix (WKN: 552484), Amazon (WKN: 906866) und Walt Disney (WKN: 855686) eigentlich fortlaufend verändern. Sollte ich mich allerdings für eine Aktie aus dem Bereich Streaming entscheiden müssen, dann würden die Netflix-Papiere wohl an erster Stelle stehen.

Die Platzhirsche am Streaming-Markt

Wenn es um den weltweit bekanntesten Streaming-Anbieter geht, führt an Netflix sicherlich kein Weg vorbei. Doch obwohl man im letzten Quartal noch einmal 7,7 Mio. neue Abonnenten hinzugewinnen konnte, ist der Streaming-Spezialist, wenn man nur von der Anzahl der Abonnenten ausgeht, mit aktuell 231 Mio. Nutzern nicht mehr die unangefochtene Nummer eins in diesem Segment.

Denn Konkurrent Walt Disney schaffte es bereits im Oktober 2022 mit zusammen 235 Mio. Abonnenten für seine drei Dienste Disney+, ESPN+ und Hulu, Netflix in Sachen Nutzerzahlen zu überholen. Auf dem dritten Platz sehen wir derzeit Amazon mit weltweit etwa 200 Mio. Prime-Nutzern. Beide Unternehmen sind also tatsächlich für Netflix als ernst zu nehmende Konkurrenten im Streaming-Bereich anzusehen.

Doch die Kundschaft wird auch zunehmend preissensibler. In Zeiten hoher Inflation sitzt das Geld eben nicht mehr ganz so locker. Dies hat auch Netflix erkannt und bietet zum Beispiel in Deutschland seit November 2022 ein Basis-Abo mit Werbung für 4,99 Euro pro Monat an.

Die drei Aktien im kurzen Vergleich

Ich bewege mich jetzt aber einmal weg von Kundenzahlen und Abo-Modellen und versuche unsere drei Kandidaten auf ihre Tauglichkeit für mein Depot zu überprüfen. Wobei natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, dass nur Netflix hauptsächlich mit Streaming-Angeboten sein Geld verdient.

Für eine bessere Übersicht habe ich einmal ein paar relevante Daten in folgende Tabelle übertragen:

Börsenwert Ø Gewinnwachstum 20 Jahre Gewinnmarge 2022 Ergebnis je Aktie 2022 Netflix 163 Mrd. US-Dollar 41 % 14,21 % 9,95 US-Dollar Amazon 1.050 Mrd. US-Dollar 37 % -0,53 % -0,27 US-Dollar Walt Disney 202 Mrd. US-Dollar 5 % 0,80 % 1,72 US-Dollar

Man kann sehr schön erkennen, dass Netflix gemessen am Börsenwert sicherlich das kleinste der drei Unternehmen darstellt, dafür aber das dynamischste. Denn das durchschnittliche Gewinnwachstum der letzten 20 Jahre von 41 % kann selbst die Ikone der Technologiewerte Amazon nicht übertreffen.

Und auch wenn es um die Gewinnmarge und das Ergebnis je Aktie (EPS) vom letzten Geschäftsjahr geht, hat Netflix die deutlich besseren Ergebnisse abgeliefert. Für mich ein klares Indiz für die Rentabilität und die Wirtschaftlichkeit des Konzerns.

Mein Favorit: Die Netflix-Aktie

Auch wenn sich beim aktuellen Aktienkurs das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) schon wieder bei einem Wert von 36 befindet, ist die Netflix-Aktie damit meiner Ansicht nach noch nicht zu hoch bewertet. Viel mehr könnte es zeigen, dass die Investoren sehr viel Vertrauen in den Streaming-Anbieter setzen.

Weiterhin sind die Papiere von Netflix auf ihrem derzeitigen Niveau noch meilenweit von ihrem bisherigen Höchststand vom November 2021 entfernt. Mit 365,90 US-Dollar (03.02.2023) notieren sie immer noch stolze 47 % darunter und bieten in dieser Hinsicht noch ein ziemliches Aufholpotenzial.

Es ist zwar richtig, dass Netflix von seinem Mitbewerber Walt Disney bei den Abonnentenzahlen überholt wurde. Doch ist es mir natürlich auch wichtig, darauf zu schauen, wie profitabel ein Unternehmen arbeitet. Und hier spricht meines Erachtens eben unter anderem die Gewinnmarge für 2022 von 14,21 % eindeutig für Netflix.

Der Streaming-Markt ist in ständiger Bewegung. Doch Unternehmen, die sich immer wieder neu erfinden, beispielsweise durch angepasste Abo-Modelle oder zugkräftige Eigenproduktionen, sollten hier langfristig zu den Gewinnern gehören.

Und Netflix bleibt für mich in dieser Angelegenheit auch deshalb weiterhin die beste Option. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass der weltweite Streaming-Markt bis 2030 von 444 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr auf dann 1.721 Mrd. US-Dollar ansteigen soll.

