AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse nach Rekordergebnis auf Hoch seit Anfang Dezember

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rekordergebnis im vergangenen Jahr und Aussichten auf gut laufende Geschäfte haben am Donnerstag die Aktien der Deutschen Börse beflügelt. Zeitweise erreichten sie mit 173,80 Euro den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Zur Mittagszeit legten sie als Spitzenwert im Dax hinter Siemens noch um 3,3 Prozent auf 171,80 Euro zu.

Das Deutsche-Börse-Papier gehört seit einiger Zeit zu den Gewinnern am Aktienmarkt. Seit dem Amtsantritt von Theodor Weimer als Vorstandschef Anfang 2018 zog der Börsenwert um rund 75 Prozent auf zuletzt 32 Milliarden Euro an. Die Deutsche Börse ist damit das wertvollste börsennotierte Unternehmen am Finanzstandort Frankfurt.

Die Wachstumsinitiativen hätten sich ausgezahlt, da sie das Unternehmen weniger stark von den zyklischen Handelsaktivitäten abhängig machten, konstatierte Jürgen Graf, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Zusätzlich wirkten die Zinsanhebungen durch die Notenbanken sowie die hohen Schwankungen an den Märkten positiv, da sie den eher schwankungsanfälligen Teil der Erträge stark steigern. Graf hob sein Kursziel für die Aktie von 188 auf 190 Euro an und bekräftigte sein Kaufurteil.

Analyst Michael Werner von der Schweizer Bank UBS hob den Ausblick auf 2023 hervor. Er klinge zuversichtlich und "weniger konservativ" als von ihm erwartet, schrieb er. Allerdings, so schränkte JPMorgan-Analyst Enrico Bolzoni ein, reflektierten die Marktschätzungen die neuen Ziele bereits.

Trotz der erwarteten Abschwächung der Konjunktur rechnet der Vorstand auch für 2023 mit Wachstum. Die Erlöse dürften auf 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro klettern, was ein Plus von bis zu acht Prozent wäre. Zwar läge das deutlich unter dem Plus von 24 Prozent im Jahr 2022, doch angesichts des rasanten Wachstums im vergangenen Jahr ist das nicht überraschend.

Beim operativen Ergebnis (Ebitda) wird ein Anstieg auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro erwartet und damit bis zu elf Prozent mehr als 2022. Im vergangenen Jahr betrug das Plus auch hier 24 Prozent.

Profitieren sollen auch die Aktionäre vom starken Wachstum 2022, denn die Deutsche Börse will die Dividende um 13 Prozent auf 3,60 Euro je Aktie erhöhen./ck/mis/tih