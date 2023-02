ATLASSIAN - Rally des "Fallen Angel" erreicht den Abwärtstrend

Atlassian Corporation - WKN: A3DUN5 - ISIN: US0494681010 - Kurs: 179,160 $ (Nasdaq)

Bis zu ihrem Allzeithoch bei 482,48 USD im Oktober 2021 befand sich die Aktie von Atlassian in einer exponentiellen Rally. Diese kollabierte in den Folgemonaten und drückte den Kurs in der Spitze fast wieder an das Tief vom März 2020 bei 110,01 USD. Dort bildete sich eine bullische W-Umkehr, die wie in der stock3PLUS-Analyse vom 25. November erwartet nach oben aufgelöst wurde.

Ausbruch über 187,00 USD kann weitere Erholung ermöglichen

Nach dieser Trendwende zog der Wert weiter an die mittelfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 180,00 USD an, die jetzt erreicht wird. Kurzfristig könnte es im Bereich von 184,00 bis 187,00 USD zu einer kleinen Topbildung und dem Beginn einer Korrekturphase kommen. Ausgehend von den Supportmarken bei 160,00 und 164,00 USD sollte sich der Aufwärtstrend der letzten Wochen dann aber mit einem Anstieg über 187,00 USD fortsetzen und bis an das Hoch von Anfang November bei 211,99 USD führen. Oberhalb der Widerstandszone bis 220,00 USD könnte die Aktie von Atlassian sogar schon bis 255,00 USD klettern.

Bricht die Aktie dagegen unter 160,00 USD ein, wäre ein Kursrutsch bis 140,92 USD zu erwarten, ehe der nächste Aufwärtsimpuls einsetzen und die dennoch weiter intakte Trendwende fortführen dürfte.

Atlassian Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)