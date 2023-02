EQS-News: VEDES AG: Positive Geschäftsentwicklung 2022

EQS-News: VEDES AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

VEDES AG: Positive Geschäftsentwicklung 2022



09.02.2023 / 12:00 CET/CEST

VEDES AG: Positive Geschäftsentwicklung 2022 Guter Start in das Geschäftsjahr 2023 Nürnberg, 9. Februar 2023 – Die VEDES, eines der führenden Handelsunternehmen für Spiel, Freizeit und Familie in Europa, blickt zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr 2022 zurück. In einem schwierigen Marktumfeld mit sinkender Kaufkraft und steigenden Kostenbelastungen konnten gute Umsätze und positive Erträge erzielt werden. Der Konzernumsatz blieb mit rund 150 Mio. € auf dem hohem Niveau des Vorjahres. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei rund 4,3 Mio. € und damit deutlich über der prognostizierten Bandbreite von 1,9 Mio. € bis 2,5 Mio. €. Ein zentraler Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der VEDES ist die alljährliche Bonusausschüttung an die Mitglieder, die mit rund 4,6 Mio. € auf Vorjahrsniveau lag.*



Der VEDES Vorstandsvorsitzende Dr. Thomas Märtz resümiert: „Die Spielwarenbranche hat sich trotz aller Probleme erneut als krisenresistent erwiesen. Insbesondere der Fachhandel konnte sich im letzten Jahr positiv entwickeln und verzeichnete deutliche Zuwachsraten.“



Finanzvorstand Julia Graeber ergänzt: „Unsere Händler haben die Chancen der Krise genutzt und in dieser schwierigen Phase ihre große Bereitschaft zur Veränderung gezeigt – die Transformation ist in vollem Gang. Deswegen gehen wir voller Tatendrang mit großen Schritten Richtung Zukunft.“



Die VEDES startete in das laufende Geschäftsjahr 2023 planmäßig mit guten Umsätzen in allen Geschäftsbereichen. Dazu Marktvorstand Achim Weniger: „Unsere Handelspartner konnten am Point of Sale in den ersten Wochen 2023 zweistellige Wachstumsraten erzielen – das gibt zusätzlichen Rückenwind. Die VEDES hat ein stabiles wirtschaftliches Fundament, um den Markt weiterhin aktiv zu gestalten.“



Vor diesem Hintergrund blickt der VEDES Vorstand optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf.



Der VEDES Geschäftsbericht 2022 wird im April 2023 auf der VEDES Unternehmenswebsite veröffentlicht.



* vorläufige Zahlen





Kontakt:

Eva-Maria Kusch

VEDES AG

Tel. 0911.6556.233

E-Mail: kusch@vedes.com



Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel. 089.8896906.25

E-Mail: vedes@better-orange.de

