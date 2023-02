Schwacher Yen beflügelt Gewinn von Nissan

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Der schwache Yen und ein straffes Kostenmanagement haben Nissan zu einem rasanten Gewinnplus verholfen.

Das operative Ergebnis schnellte im dritten Geschäftsquartal um 155 Prozent auf 133 Milliarden Yen (946 Millionen Euro), wie der drittgrößte japanische Autobauer am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen aus Yokohama die Erwartungen von Analysten deutlich, die nach Daten von Refinitiv im Schnitt mit lediglich rund 105 Milliarden Yen gerechnet hatten. Gleichwohl bekräftigte der Vorstand das Ziel eines Betriebsgewinns von 360 Milliarden Yen für das Geschäftsjahr 2022/23. Auch Toyota hatte vom schwachen Yen profitiert, mit 22 Prozent war das Plus allerdings nicht so hoch ausgefallen wie bei Nissan.

Der an Nissan beteiligte französische Autokonzern Renault erhält schätzungsweise 174 Millionen Euro aus dem Quartalsgewinn seines japanischen Partners und kann damit einen Teil seiner Investitionen in den Umbau finanzieren. Nissan und Renault hatten zu Wochenanfang ihre Allianz auf eine neue Grundlage gestellt und ihre Überkreuzbeteiligung neu geordnet. Im Zuge dessen senkt Renault seinen Anteil an Nissan von rund 43 Prozent und überträgt rund 28 Prozent auf einen Treuhänder. Die Anteile sollen je nach Kursentwicklung verkauft werden. Künftig halten beide Autobauer je 15 Prozent aneinander und sind damit gleichberechtigt. Nissan hatte sich lange von Renault beherrscht gesehen, weil die Japaner mit ihrem 15-Prozent-Anteil keine Stimmrechte bei dem französischen Konzern hatten.

