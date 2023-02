Siemens lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern will eine Dividende von 4,25 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (4,00 Euro) um 6,3 Prozent erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 150 Euro 2,83 Prozent.

Nach einem starken Start in das Geschäftsjahr 2023 hob Siemens die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Siemens erwartet nun für den Siemens-Konzern ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einer Bandbreite von 7 Prozent bis 10 Prozent (zuvor 6 Prozent bis 9 Prozent) und weiterhin ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen (Book-to-Bill-Verhältnis) von über 1. Es wird ein höheres unverwässertes Ergebnis je Aktie (für den Gewinn nach Steuern) in einer Bandbreite von 8,90 Euro bis 9,40 Euro (zuvor 8,70 Euro bis 9,20 Euro) prognostiziert.

Die Umsatzerlöse des ersten Quartals 2022/2023 (Oktober bis Dezember) stiegen im Vorjahresvergleich um 10 Prozent auf 18,1 Mrd. Euro, wie Siemens am Mittwochabend mitteilte. Auf vergleichbarer Basis (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) erhöhten sich die Umsatzerlöse um 8 Prozent und der Auftragseingang (22,62 Mrd. Euro) nahm um 8 Prozent ab. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf 1,6 Mrd. Euro nach 1,8 Mrd. Euro im Vorjahr. Wie Siemens weiter mitteilte, sei mit einem operativen Gewinn im ersten Quartal 2022/23 von 2,7 Mrd. Euro der bislang stärkste Start in ein neues Geschäftsjahr geglückt.

Die Siemens AG ist auf die Geschäftsfelder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit fokussiert. Zum 31. Dezember 2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 313.000 Beschäftigte. Die Aktie von Siemens wird seit dem 8. März 1899 an der Börse notiert.

Redaktion MyDividends.de