Thyssenkrupp erhält aus Singapur Auftragserweiterung für U-Boote

(Korrigiert im letzten Satz Höhe des Auftragsbuches)

Düsseldorf (Reuters) - Die Marinetochter von Thyssenkrupp hat in Singapur einen weiteren U-Boot-Auftrag an Land gezogen.

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) habe von dem Stadtstaat einen Auftrag zum Bau zweier weiterer U-Boote erhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Auftragserweiterung könne im Rahmen der bestehenden Kapazitäten in Deutschland abgewickelt werden. Damit wachse das Auftragsbuch von derzeit rund 16 Milliarden Euro weiter an.

