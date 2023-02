EQS-News: Greencells Group beteiligt sich erfolgreich an EPC-Vorzeigeprojekt in Nigeria

EQS-News: Greencells GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Greencells Group beteiligt sich erfolgreich an EPC-Vorzeigeprojekt in Nigeria



Saarbrücken, 13. Februar 2022 – Die Greencells-Gruppe (Greencells), ein weltweit tätiger Entwickler sowie EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, hat sich erfolgreich am Bau der größten netzgekoppelten PV-Anlage in Nigeria beteiligt. Greencells erhielt den Zuschlag für das Projekt als Greencells Eauxwell Consortium im Mai 2021 und fungierte als internationaler Partner innerhalb des EPC-Konsortiums, das das Projekt mit dem lokalen Partner Eauxwell Nigeria Limited umsetzte. Das 10-MW-Solarprojekt in Kano wurde unter der Leitung der Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) finanziert, geplant und gebaut. Die NSIA wurde vom nigerianischen Präsidenten mit der Aufgabe betraut, den Ausbau der Energieerzeugung mittels Photovoltaik im Land voranzutreiben.



Seine Exzellenz, Präsident Muhammadu Buhari, war bei der Einweihung der Anlage vor Ort anwesend. Er wurde begleitet von verschiedenen hochrangigen Interessenvertretern, darunter der Gouverneur des Bundesstaates Kano, Abdullahi Ganduje, die Ministerin für Finanzen, Haushalt und nationale Planung, Zainab Ahmed, und Farouk Gumel, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der NSIA. Seine Exzellenz drückte seine Zufriedenheit mit der qualitativ hochwertigen Umsetzung des Projekts durch die verschiedenen Projektparteien aus.



John Kirlin, Head of Development, Greencells Middle East and Africa: „Wir haben keinen Zweifel daran, dass dieses Projekt ein Katalysator für das Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien sein wird. Wir loben die NSIA für ihre Führungsrolle und ihr Engagement bei der Verwirklichung dieses wichtigen Meilensteins für Nigeria.“



Über die Greencells-Gruppe:

Die Greencells-Gruppe ist ein globaler Projektentwickler und Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen für Solargroßkraftwerke. Mit einer Erfolgsbilanz von über 2,6 GWp installierter Kapazität ist das Unternehmen ein erfahrener Partner für die optimale Planung, Finanzierung, Umsetzung und den Betrieb von Solarparks. Die Unternehmen der Greencells-Gruppe beschäftigen rund 100 Mitarbeiter sowie mehrere hundert Facharbeiter auf ihren aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits erfolgreich an der Errichtung oder Planung von mehr als 150 Photovoltaikanlagen in über 25 Ländern beteiligt.



