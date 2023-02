Dax vor US-Inflationsdaten zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Valentinstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

In Erwartung von US-Inflationszahlen hatte der deutsche Leitindex zum Wochenstart 0,6 Prozent fester bei 15.397 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Investoren stehen die am Nachmittag erwarteten US-Preisdaten. Von Reuters befragte Experten gehen für Januar von einem Rückgang der Teuerungsrate auf 6,2 von 6,5 Prozent im Dezember aus. Die US-Notenbank Federal Reserve strebt eine Rate von 2,0 Prozent an. Zudem veröffentlicht das Europäische Statistikamt Eurostat eine aktualisierte Schätzzahl zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal. In einer ersten Schnellschätzung war ein Mini-Plus von 0,1 Prozent herausgekommen.

Bei den Unternehmen steht nach dem halbierten Quartalsverlust von Tui im Winterquartal eine Pressekonferenz sowie die Hauptversammlung des weltweit größten Reisekonzerns an. Der Industriekonzern Thyssenkrupp meldete wegen des Preisdrucks im Werkstoffgeschäft einen Gewinneinbruch im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2022/23. Zudem öffnen unter anderem MTU, Mariott, Coca-Cola, Carrefour und Telekom Austria ihre Bücher.

Das Landgericht Braunschweig verkündet außerdem sein Urteil in einem Verfahren von Klimaschützern gegen den Autobauer Volkswagen. Sein Mitbewerber Ford will derweil über den geplanten Stellenabbau in Deutschland und Europa informieren.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.397,34

Dax-Future

15.433,00

EuroStoxx50

4.241,36

EuroStoxx50-Future

4.251,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.245,93 +1,1 Prozent

Nasdaq

11.891,79 +1,5 Prozent

S&P 500

4.137,29 +1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.616,24 +0,7 Prozent

Shanghai

3.287,04 +0,1 Prozent

Hang Seng

21.124,65 -0,2 Prozent

