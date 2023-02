Cosmo Pharmaceuticals vermeldet Rekordergebnisse für 2022, vorläufige Ergebnisse übertreffen Prognose, erhöhte Dividendenausschüttung sowie Guidance für 2023

Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Dublin, Irland – 16. Februar 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») gab heute die vorläufigen ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Gesamtumsatz von € 102.1 Millionen gegenüber der Guidance von € 90 Millionen - € 100 Millionen; dies entspricht einem Wachstum von 56.9% gegenüber 2021 (€ 65.1 Millionen)

Betriebsgewinn von € 28.0 Millionen gegenüber der Guidance von € 20 Millionen - € 25 Millionen; dies entspricht einem Wachstum von 152.3% gegenüber 2021 (€ 11.1 Millionen) Diese Rekordergebnisse für 2022 spiegeln sowohl die Performance der neuen Produkte von Cosmo (Winlevi® und GI Genius™) als auch die Leistung des angestammten Geschäfts des Unternehmens wider, welches weiter gewachsen ist. Die klinische Entwicklungspipeline hat ebenfalls erhebliche Fortschritte erzielt. Cosmo erwartet, dass im 1. Quartal 2023 der erste Patient in die Phase-III-Studie mit Breezula® (Clascoterone Lösung für androgenetische Alopezie) bei Männern aufgenommen wird. 2023 Guidance Gesamtumsatz im Bereich von € 110 Millionen - € 120 Millionen gegenüber € 102.1 Millionen in 2022

Betriebsgewinn im Bereich von € 25 Millionen - € 35 Millionen gegenüber € 28.0 Millionen in 2022 Dividendenausschüttung

Angesichts dieser äusserst positiven Ergebnisse für 2022 und der Aussichten für 2023 hat der Verwaltungsrat von Cosmo beschlossen, der kommenden Generalversammlung vom 26. Mai 2023 die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von € 1.05 pro Aktie an die Aktionärinnen und Aktionäre vorzuschlagen (entspricht einer Erhöhung von 10% gegenüber der in 2022 ausgeschütteten Dividende). Mauro Ajani, Präsident des Verwaltungsrats von Cosmo, kommentierte:

«2022 ist unser bisheriges Rekordjahr. Ich bin daher sehr stolz, diese Ergebnisse bekannt zu geben. Unsere neuen Produkte entwickeln sich sehr gut, und die erheblichen Fortschritte im Jahr 2022 bilden eine solide Grundlage für 2023. Ich sehe grosse Chancen, die wir nutzen können, und freue mich auf unsere Zukunft.» Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, kommentierte:

«2022 war unser bisher bestes Jahr. Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds haben wir unsere Umsätze kräftig gesteigert und die Schwelle von EUR 100 Millionen überschritten. Darüber hinaus haben wir erhebliche Barmittel erwirtschaftet, einen bedeutenden Gewinn erzielt und werden eine erhöhte Dividende ausschütten. Wir werden unser Geschäft weiter konsolidieren und die vielen Möglichkeiten weiter vorantreiben, die sich bereits in unserer Pipeline und darüber hinaus befinden.» Definitive geprüfte Ergebnisse und Jahresbericht 2022:

Definitive geprüfte Ergebnisse und Jahresbericht 2022:

Der geprüfte vollständige Jahresabschluss und der Jahresbericht 2022 werden am 23. März 2023 veröffentlicht. Das endgültige geprüfte Ergebnis für 2022 kann von den vorläufig gemeldeten Zahlen abweichen.

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®, Uceris®/Cortiment®, Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius™, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs erkennen kann. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und seine Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Kontakt:

Hazel Winchester,

Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

hwinchester@cosmopharma.com Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

