General Motors: Aktie bricht aus!

Wochenschlusskurse oberhalb der für ein Kaufsignal notwendigen Triggermarke von rund 42,00 US-Dollar würden eine Trendwende klar befeuern, auf Sicht der nächsten Wochen und Monate könnten infolgedessen Kursgewinne an 45,28 und 53,07 US-Dollar heranreichen. An dem Horizontalwiderstand von 47,01 US-Dollar dürften aber zwischenzeitlich Gewinnmitnahmen erfolgen, bevor die Vorjahreshochs attackiert werden. Ein Long-Investment kann aufgrund der eindeutigen Signallage schon bald beginnen. Ein bärisches Szenario könnte dagegen bei einem Fehlausbruch über die Triggermarke von 42,00 US-Dollar aufkommen, unterhalb derer Abschläge auf 39,20 und 35,25 US-Dollar möglich würden. Hierbei würde der EMA 200 als zusätzlicher Widerstand ganze Arbeit leisten.

Nachdem General Motors im Januar 2022 sein vorläufiges Verlaufshoch bei 67,21 US-Dollar markiert hatte, drehte der Trendverlauf unverhofft und sorgte für äußerst dynamische Kursabschläge bis auf 39,33 US-Dollar im Sommer letzten Jahres. Erst dort begann eine volatile Stabilisierungsphase, die anschließend in einen tragfähigen Boden umgemünzt werden konnte. Diesen versucht das Wertpapier von General Motors im Wochenverlauf auf der Oberseite aufzulösen und dadurch ein Kaufsignal zu aktivieren. Mithilfe der fundamentalen Daten könnte schon bald eine sehr willkommene Rallye beginnen.

Fazit:

Schlusskurse oberhalb der Kaufmarke von 42,00 US-Dollar könnten eine Rallye bei der GM-Aktie befeuern, Ziele lägen dann bei 45,28 und 53,07 US-Dollar vor. Ein direkter Durchmarsch an die Rekordstände kann aufgrund eines nicht unerheblichen Widerstandes um 47,01 US-Dollar allerdings nicht favorisiert werden, zuvor dürfte eine kleine Pause in diesem Bereich eingelegt werden. Ob ein kurz- oder längerfristiges Investment angestrebt wird, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW9QG7 zurückgegriffen werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beliefe sich dann auf 180 Prozent, Ziele im Schein lägen rechnerisch bei 0,73 und 1,46 Euro vor. Eine Verlustbegrenzung sollte aber noch unterhalb der Triggermarke liegen, hier könnte ein Niveau um 40,00 US-Dollar angesetzt werden. In dem Schein würde sich dann ein äquivalenter Stopp von 0,23 Euro ergeben.