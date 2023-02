VERBIO - Riesige Range etabliert sich

VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG - WKN: A0JL9W - ISIN: DE000A0JL9W6 - Kurs: 51,100 € (XETRA)

Im September 2013 markierte die Verbio-Aktie ein Tief bei 0,756 EUR. Danach starte eine Rally, die im April 2022 zu einem Allzeithoch bei 88,10 EUR führte.

Nach diesem Hoch musste die Aktie in nur rund 2 Monaten mehr als die Hälfte ihres Wertes abgeben und fiel auf 39,10 EUR zurück. Diese Verluste machte die Aktie zwar anschließend wieder wett, scheiterte aber deutlich am Allzeithoch. In den letzten 13 Wochen musste die Verbio-Aktie 12mal einen Verlust hinnehmen. In dieser Woche wehren sich die Bullen.

Große Range deutet sich an

Die Verbio-Aktie könnte in den nächsten Monaten und möglicherweise sogar Jahre seitwärts laufen. Die Range könnte zwischen 39,10 EUR und 88,10 EUR liegen. Das ist eine enorm große Range. Im kurzfristigen Rahmen ist trotz des Anstiegs in dieser Woche noch mit einem Rücksetzer gen 39,10 EUR zu rechnen.

Große Signale ergeben sich erst mit Ausbrüchen aus dieser potenziellen Range. Im Falle eines Ausbruchs wäre ein Anstieg in Richtung 198,50 EUR möglich. Fällt der Wert aus der Range nach unten raus, dann würde eine Verkaufswelle in Richtung 17,35 EUR möglich.

Fazit: Die Verbio-Aktie wird vermutlich noch eine ganze Weile kein Investmentfall sein. Allerdings bietet die Range, gute Chancen für Trades auf Sicht von mehreren Wochen.

