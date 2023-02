Luftfahrtzulieferer Safran wird die Dividende anheben

Der französische Luftfahrtzulieferer Safran S.A. (ISIN: FR0000073272) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,35 Euro ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,50 Euro je Aktie. Damit wird die Ausschüttung um 170 Prozent angehoben. Die Ausschüttungsquote beträgt 40 Prozent.

Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 133,42 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 1,01 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 25. Mai 2023 statt. Die Dividende soll am 1. Juni 2023 ausbezahlt werden. Ex-Dividenden Tag ist der 30. Mai 2023.

Wie der Konzern am Freitag in Paris weiter mitteilte, stieg der Umsatz im Jahr 2022 um 24,8 Prozent auf 19,04 Mrd. Euro. Auf organischer Basis lag der Anstieg bei 15,8 Prozent. Der Gewinn kletterte um 55 Prozent auf 1,22 Mrd. Euro.

Safran ist mit über 83.000 Mitarbeitern einer der weltweit größten Luftfahrtzulieferer.

Redaktion MyDividends.de