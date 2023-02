Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Swiss Re erzielt 2022 Gewinn von 472 Mio. USD und strebt für 2023 mehr als 3 Mrd. USD an



17.02.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 312 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz liegt 2022 bei 102,4%, im vierten Quartal bei 91,0%

Life & Health Reinsurance (L&H Re) verzeichnet 416 Mio. USD Gewinn

Corporate Solutions erzielt 486 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 93,1%

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 2,0% aufgrund des Rückgangs der globalen Aktienmärkte; Umlaufrendite im vierten Quartal auf 3,0% gestiegen

P&C Re steigert in der Erneuerungsrunde vom Januar 2023 Prämienvolumen um 13% und erzielt Preiserhöhungen von 18%

Sehr starke Kapitalausstattung; SST-Quote der Gruppe liegt per 1. Januar 2023 oberhalb der Zielspanne von 200–250%

Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung vom 12. April 2023 eine Dividende von 6.40 USD je Aktie beantragen

Swiss Re strebt 2023 einen Konzerngewinn von mehr als 3 Mrd. USD an Zürich, 17. Februar 2023 – Swiss Re hat für das Gesamtjahr 2022 einen Gewinn von 472 Mio. USD erzielt; im vierten Quartal lag der Gewinn bei 757 Mio. USD. Aufgrund der sehr starken Kapitalausstattung von Swiss Re wird der Verwaltungsrat eine Dividende von 6.40 USD je Aktie beantragen. Für 2023 strebt die Gruppe einen Gewinn von mehr als 3 Mrd. USD an, gestützt auf erfolgreiche Vertragserneuerungen von P&C Re, den zu erwartenden Rückgang der COVID-19-Schäden, höhere Zinsen und Kostendisziplin. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «2022 war ein Jahr voller Herausforderungen, geprägt durch den Krieg in der Ukraine, steigende Inflation, die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie und hohe Naturkatastrophenschäden. Wir sind diese Herausforderungen proaktiv angegangen und haben gleichzeitig unsere sehr starke Kapitalausstattung erhalten. So konnten wir bei der Erneuerungsrunde im Januar die attraktiven Marktbedingungen nutzen und an unserer ordentlichen Dividende festhalten.» John Dacey, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Im Laufe des Jahres hat Swiss Re Massnahmen ergriffen, um mit zusätzlichen Rückstellungen in Höhe von 1,1 Mrd. USD1 dem Risiko steigender Schäden zu begegnen, das sich in unserem Sach- und Haftpflichtgeschäft durch die wirtschaftliche Inflation ergibt. Höhere Zinsen tragen bereits dazu bei, die Auswirkungen der gestiegenen Inflation zu kompensieren. So ist der Ertrag unseres festverzinslichen Portefeuilles im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 170 Mio. USD gestiegen. L&H Re weist eine erfreuliche Profitabilität auf, nachdem das Geschäftssegment Anfang 2022 erhebliche Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu bewältigen hatte. Corporate Solutions hat weiterhin robuste Ergebnisse erzielt und das Ziel für das Gesamtjahr übertroffen. Wir freuen uns, dass wir das Jahr dank der starken operativen Performance unserer wichtigsten Geschäftsbereiche mit einem soliden Quartalsergebnis beenden konnten.» Solide Performance im vierten Quartal stützt Konzernergebnis Swiss Re hat im Gesamtjahr 2022 einen Gewinn von 472 Mio. USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2,6% erzielt. Dazu trug ein Gewinn von 757 Mio. USD im vierten Quartal massgeblich bei. Im Jahr 2021 hatte der Gewinn bei 1,4 Mrd. USD und die Eigenkapitalrendite bei 5,7% gelegen. Verantwortlich für diese Abschwächung ist zum einen die wirtschaftliche Inflation, welche sich auf die tatsächlichen und erwarteten Schäden im Sachversicherungs- und Haftpflichtgeschäft ausgewirkt hat, die Auswirkungen von Marktbewertungen auf Aktienanlagen sowie Grossschäden durch Naturkatastrophen, die über den Erwartungen lagen. Die verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen der Gruppe stiegen 2022 gegenüber dem Vorjahr um 0,9% auf 43,1 Mrd. USD. Dabei wurde das Wachstum durch ungünstige Wechselkursentwicklungen beeinträchtigt; legt man stabile Wechselkurse zugrunde, beträgt der Zuwachs 5,3%. Sehr starke Kapitalausstattung; wiederkehrende Kapitalerträge steigen an Die Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von Swiss Re sank von 3,2% auf 2,0%, verursacht durch den Rückgang der globalen Aktienmärkte und die damit verbundenen Auswirkungen von Marktbewertungen auf Aktienanlagen. Die Umlaufrendite stieg 2022 auf 2,6% gegenüber 2,2% im Vorjahr, was gezielten Reinvestitionen bei steigenden Zinsen zu verdanken ist. Im vierten Quartal erhöhte sich die Umlaufrendite auf 3,0%, während die Rendite durch die Reinvestition in Obligationen bei 5,1% lag. Die Kapitalausstattung von Swiss Re blieb weiterhin sehr stark; per 1. Januar 2023 lag die SST-Quote der Gruppe oberhalb der Zielspanne von 200–250%. Ergebnis von P&C Re durch starken Gewinn im vierten Quartal unterstützt P&C Re erzielte 2022 einen Gewinn von 312 Mio. USD, unterstützt durch einen starken Gewinn von 595 Mio. USD im vierten Quartal. Belastet wurde das Jahresergebnis durch die höher als erwartet ausgefallene wirtschaftliche Inflation, für die Swiss Re zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1,0 Mrd. USD1 bildete. Die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen lagen mit 2,7 Mrd. USD[2] über den Erwartungen, vor allem durch Hurrikan Ian, Überschwemmungen in Australien und Südafrika, Hagelstürme in Frankreich, Winterstürme in Europe und den USA sowie eine Reihe kleinerer Ereignisse. Die verdienten Nettoprämien stiegen leicht auf 22,0 Mrd. USD, unterstützt durch anhaltende Preisverbesserungen im Jahresverlauf. Legt man stabile Wechselkurse zugrunde, beträgt der Anstieg der verdienten Nettoprämien 4,1%. Der ausgewiesene Schaden-Kosten-Satz von P&C Re betrug im vierten Quartal 91,0% und im Gesamtjahr 102,4%. Der normalisierte3 Schaden-Kosten-Satz für 2022 lag bei 96,9% und damit über dem Ziel von weniger als 94%, vor allem aufgrund der Auswirkungen der wirtschaftlichen Inflation. Januar-Vertragserneuerungen von P&C Re spiegeln erhöhte Risiken wider P&C Re erneuerte per 1. Januar 2023 Verträge mit einem Prämienvolumen von 10,2 Mrd. USD. Damit erhöhte sich das Volumen im Vergleich zum Geschäft, das zur Erneuerung anstand, um 13%. Ein gesundes Wachstum von 21% wurde im Naturkatastrophenportefeuille erzielt. Insgesamt erreichte P&C Re in dieser Erneuerungsrunde eine Preiserhöhung von 18%, mit verbesserten Prämiensätzen in allen Sparten. Dadurch wurden die um 13% höheren Schadenannahmen, die eine vorsichtige Einschätzung der wirtschaftlichen Inflation und Aktualisierung von Risikomodellen widerspiegeln, mehr als ausgeglichen. L&H Re übertrifft Gewinnziel für das Gesamtjahr L&H Re hat 2022 einen Gewinn von 416 Mio. USD erzielt, verglichen mit einem Verlust von 478 Mio. USD im Vorjahr. Im vierten Quartal erreichte der Gewinn von L&H Re das dritte Mal in Folge 0,2 Mrd. USD, sodass das Gewinnziel von etwa 300 Mio. USD für das Gesamtjahr übertroffen werden konnte. Die COVID-19-bedingten Schäden sanken 2022 von fast 2 Mrd. USD im Jahr 2021 auf 588 Mio. USD. Die verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen blieben 2022 mit 15,0 Mrd. USD im Vergleich zum Vorjahr stabil. Berechnet auf Basis von stabilen Wechselkursen belief sich der Anstieg der verdienten Nettoprämien auf 5,1%. Corporate Solutions liefert robuste Ergebnisse und übertrifft das Schaden-Kosten-Satz-Ziel Corporate Solutions erzielte 2022 einen Gewinn von 486 Mio. USD. Das robuste Ergebnis spiegelt eine solide Performance des zugrunde liegenden Geschäfts sowie ein starkes Wachstum des Neugeschäfts in den ausgewählten Zielportefeuilles wider. Belastet wurde das Ergebnis durch eine erhöhte Zahl von Man-made-Grossschäden, darunter auch Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, und eine deutlich weniger günstige Entwicklung aus Vorjahresereignissen. Mit zusätzlichen Rückstellungen in Höhe von 0,1 Mrd. USD1 hat die Geschäftseinheit ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber einer künftigen Schadeninflation verbessert. Die verdienten Nettoprämien stiegen um 2,6% auf 5,5 Mrd. USD, was auf das Wachstum des Neugeschäfts in den ausgewählten Zielportefeuilles und auf die kontinuierliche Realisierung von bereits erzielten Preiserhöhungen zurückzuführen ist. Bei stabilen Wechselkursen und ohne das Mitte des Jahres verkaufte Geschäft von elipsLife belief sich der Anstieg der verdienten Nettoprämien auf 14,8%. Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions lag für das gesamte Jahr 2022 bei 93,1% und übertraf damit das Ziel von weniger als 95%. iptiQ bleibt auf Wachstumskurs iptiQ hat sein Geschäft 2022 weiter erfolgreich ausgebaut und die Zahl der bestehenden Policen gegenüber dem Vorjahr von 1,6 Millionen auf mehr als 2,1 Millionen gesteigert. Die gebuchten Bruttoprämien sind gegenüber dem Vorjahr um 17,7% auf 851 Mio. USD gestiegen, wozu alle Regionen beigetragen haben. Bei konstanten Wechselkursen ergab sich ein Wachstum von 27,8%. Finanzziele und Ausblick Für 2023 strebt die Gruppe einen Gewinn von mehr als 3 Mrd. USD an, gestützt auf attraktive Marktbedingungen, den zu erwartenden Rückgang der COVID-19-Schäden, höhere Zinsen und Kostendisziplin. Angesichts der geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten ist Swiss Re bestrebt, die sehr starke Kapitalausstattung im Jahr 2023 mit einer SST-Quote der Gruppe deutlich oberhalb der Zielspanne zu behaupten. Das Unternehmen bestätigt zudem seine Mehrjahresziele von 10% für das jährliche Wachstum des ökonomischen Eigenkapitals je Aktie und 14% für die Eigenkapitalrendite4 im Jahr 2024. P&C Re wird die bisherige Praxis, den Schaden-Kosten-Satz zu normalisieren, aufgeben und für 2023 stattdessen einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von unter 95% anvisieren. L&H Re wird einen Gewinn von etwa 900 Mio. USD und Corporate Solutions einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von unter 94% anstreben. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Das Jahr 2023 hat gut begonnen, und die erfolgreiche Erneuerungsrunde im Januar bestätigt unseren Anspruch, die Profitabilität zu steigern, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig die Kunden weiter zu unterstützen. Unser Anlageportefeuille ist gut aufgestellt, um von den steigenden Zinsen zu profitieren, und wir rechnen nicht mit einer Wiederkehr hoher COVID-19-Schäden, wie wir sie in den vergangenen Jahren gesehen haben. Trotz des unsicheren makroökonomischen Umfelds sind wir zuversichtlich, dass die Gruppe in der Lage sein wird, die neuen ambitionierten Ziele zu erreichen.» Details zur Geschäftsentwicklung 2022 20215 2022 in Mio. USD, wenn nicht anders angegeben Konsolidierte Gruppe (Total) Verdiente Nettoprämien

und Honorareinnahmen 42 726 43 118 Gewinn/Verlust 1 437 472 Eigenkapitalrendite (%, Jahresbasis) 5,7 2,6 Rendite auf Kapitalanlagen (%, Jahresbasis) 3,2 2,0 Umlaufrendite

(%, Jahresbasis) 2,2 2,6 31.12.21 31.12.22 Eigenkapital 23 568 12 699 Buchwert je Aktie (USD) 81.56 43.94 2021 2022 P&C Reinsurance Verdiente Nettoprämien 21 926 22 028 Gewinn/Verlust 2 216 312 Schaden-Kosten-Satz (%) 97,1 102,4 L&H Reinsurance Verdiente Nettoprämien

und Honorareinnahmen 14 995 14 984 Gewinn/Verlust –478 416 Umlaufrendite

