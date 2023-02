CATERPILLAR - Neuer Rallyschub möglich

Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 247,790 $ (NYSE)

Die Caterpillar-Aktie befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 04. Juni 2021 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 246,69 USD. Dieses Hoch durchbrach der Wert erstmals am 06. Januar 2022.

Nach einem Hoch bei 266,04 USD vom 27. Januar 2023 setzte der Wert auf das alte Allzeithoch zurück und sogar auf das Aufwärtsgap vom 06. Januar 2023 zwischen 241,53 USD und 241,65 USD zurück.

Seit einigen Tagen pendelt die Aktie des Herstellers von Baumaschinen um das alte Allzeithoch bei 246,69 USD. Ein kurzfristig wichtiger Widerstand liegt bei 252,14 USD.

Weitere Rally, wenn …

Gelingt der Caterpillar-Aktie ein Ausbruch über 252,14 USD, dann könnte die Aktie zu einem weiteren Aufwärtsschub ansetzen. Ein Anstieg an eine obere Pullbacklinie bei aktuell 276,59 USD wäre dann möglich.

Sollte die Aktie allerdings unter 241,65 USD abfallen, dann könnte die Aktie kurzfristig unter Druck geraten ein Rücksetzer gen 225,51 USD oder 221,79 USD wäre möglich.

Fazit: Die Caterpillar-Aktie steht kurz vor einem weiteren Rallyschub. Dafür muss sie aber noch eine kurzfristig wichtige Hürde aus dem Weg räumen.

