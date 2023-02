IRW-News: Recharge Resources Ltd.: Recharge Resources plant CSAMT-Vermessung bis zu einer Tiefe von 500 m in Bohrloch DDH4 sowie Produktionsbohrlöcher auf Lithiumsalar

IRW-PRESS: Recharge Resources Ltd.: Recharge Resources plant CSAMT-Vermessung bis zu einer Tiefe von 500 m in Bohrloch DDH4 sowie Produktionsbohrlöcher auf Lithiumsalar

Vancouver, BC, Kanada - 21. Februar 2023 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gibt bekannt, dass das Unternehmen Quantec Geoscience Argentina S.A. (Quantec) mit einer audio-magnetotellurischen CSAMT-Vermessung (Controlled-Source Magnetotellurics) beauftragt hat, die im März oder April 2023 die Lithologie und potenziellen Grundwasserleiter auf seinem 800 Hektar großen Konzessionsgebiet bis zu einer Tiefe von 500 Metern auf seinem Vorzeige-Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in Salta, Argentinien, untersuchen soll.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69353/2023_02_21_Recharge_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. CSAMT-Vermessung

Die zusätzlichen geophysikalischen Daten werden dem Unternehmen bei der Identifizierung der lithologischen Eigenschaften und der Gebiete mit geringem Widerstand, die für gewöhnlich Sole enthalten, helfen. Geologen und Gasspezialisten planen eine Gassammlung, um die chemische Zusammensetzung und ihren Ursprung zu bestimmen (ob der Ursprung Kohlenwasserstoff ist oder ob es sich um Lufteinschlüsse handelt, worauf die ersten Untersuchungen hinwiesen). Außerdem werden sie versuchen, die Bohrstange in NQ-Größe zu stabilisieren und einen Fließtest mit einer 2-Inch-Tauchpumpe durchführen. Das phreatische Soleniveau liegt an der Oberfläche und es kann in einer Tiefe von weniger als 50 Metern abgepumpt werden.

Die Lithiumanalyse, die durchgeführt wurde, als das Bohrloch fertig war sowie zwei Wochen später betrug 161 bzw. 164 ppm Lithium, was ausreichend war für das Ekosolve DLE-Verfahren, um eine Probe für das Testverfahren zu akzeptieren.

Das ist ein weiterer geplanter Meilenstein bei den Bestrebungen des Unternehmens, eine 20.000 Tonnen umfassende Ekosolve-Lithiumextraktionsanlage auf dem Projekt Pocitos 1 zu bauen, um die Batteriematerialkunden von Richlink Capital Pty. Ltd. mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid/-carbonat im Jahr zu beliefern, wie zuvor gemäß der Absichtserklärung veröffentlicht.

Lithium verkauft sich laut TradingEconomics.com (13. Februar 2023) auf dem Spotmarket mit 472.500 Yuan pro Tonne bzw. dem Äquivalent von 69.252 USD pro Tonne.

CEO und Director David Greenway sagte: Mit drei bestehenden Bohrlöchern werden diese neue Bohrung und die audio-magnetotellurische geophysikalische CSAMT-Vermessung dazu beitragen, eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung zu erstellen. Wir haben stark von einem argentinischen Geologenteam profitiert, wodurch wir unserem nächsten Ziel, eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung zu erstellen, eine Scoping-Studie für das Projekt durchzuführen und mit unseren chinesischen Abnahmepartnern und Investoren von Lithiumchloridprodukten für das Projekt Pocitos 1 zusammenzuarbeiten, nähergekommen sind.

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom, Mobiltelefon- und Internetverbindung gibt. Pocitos I erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Frühere Explorationsteams haben über 1,5 Millionen USD in die Erkundung des Projekts investiert; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM-Messungen und zwei Bohrungen über jeweils 400 m, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Explorationen identifiziert.

A.I.S. Resources Ltd. (AIS) ermittelte bei der ersten Bohrkampagne auf dem Projekt im Mai 2018 Lithiumwerte von bis zu 125 ppm (Laboranalyse durch Alex Stewart). AIS verwendete ein Doppelpacker-Probenahmesystem in den HQ-Diamantbohrlöchern, die bis zu einer Tiefe von 409 Metern niedergebracht wurden. Es wurde beobachtet, dass der Solestrom mehr als fünf Stunden anhielt. Beide Bohrlöcher wiesen außergewöhnliche Solenflussraten auf. Recharge plant, ein drittes förderbereites Bohrloch niederzubringen, um eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenberechnung durchzuführen.

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, ein Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt. Herr Thomas besitzt keine Aktien von Recharge Resources Ltd.

Beauftragung eines Marketingdienstleisters

Das Unternehmen hat Mining Investor Resources Media Ltd., das seine Geschäfte als MiningIR.com (MIR) tätigt, mit Investormarketing-Dienstleistungen in Form von Bergbau- und Ressourcen-Nachrichten, Lead-Generierungsdienstleistungen, Social-Media-Services und Erstellung einer Unternehmensprofilseite beauftragt. Die Beauftragung läuft seit dem 15. Februar 2023 und unterliegt den Bedingungen der Dienstleistungsvereinbarung (die MIR-Vereinbarung) zwischen dem Unternehmen und MIR. Gemäß den Bedingungen der MIR-Vereinbarung wird MIR für seine Dienste die Gesamtsumme von 39.000 CAD erhalten.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen über seine Social-Media-Profile auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Für das Board of Directors,

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Recharge Resources Ltd.

Herr Joel Warawa

Tel.: 778-588-5473

E-Mail: info@recharge-resources.com

Website: recharge-resources.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

