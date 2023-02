SGL CARBON - Ausbruchsversuch läuft

SGL CARBON SE - WKN: 723530 - ISIN: DE0007235301 - Kurs: 9,070 € (XETRA)

Die Aktie von SGL Carbon befindet sich seit vielen Jahren in einer Abwärtsbewegung. Im März 2020 markierte die Aktie ein Allzeittief bei 2,028 EUR. Dort startete eine rasante Erholung, welche die Aktie auf ein Hoch bei 10,88 EUR führte.

Von August 2021 bis Mai 2022 konsolidierte der Wert und fiel dabei auf das log. 50 % Retracement der Rally ab März 2020 zurück. Seitdem zieht der Aktienkurs wieder an. In den letzten drei Wochen blieb der Index am Abwärtstrend seit Dezember 2011 hängen. Zu Beginn dieser Woche deutet sich ein Ausbruch an. Dieser Trend verläuft aktuell bei 8,70 EUR.

Weitere Rally deutet sich an

Etabliert sich die Aktie von SGL Carbon über 8,70 EUR, dann wäre eine weitere Rally bis zunächst 10,88 EUR und später sogar 14,01 EUR möglich. Dort liegt das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab Dezember 2011.

Sollte die Aktie aber unter 8,38 EUR und damit unter das letzte kleine Zwischenhoch abfallen, wäre der Ausbruchsversuch zunächst gescheitert. Die Aktie könnte dann zu einem Test des Aufwärtstrends seit März 2020 ansetzen, was Kursverlust gen 6,90-6,70 EUR bedeuten könnte.

Fazit: In der Aktie von SGL Carbon kommt es zu einem Ausbruchsversuch. Gelingt dieser erschließt sich der Aktie Potenzial für eine Rally von ca. 40-50 %.

SGL CARBON SE

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)