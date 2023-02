EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re beschließt Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu 1 Mrd. €

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re beschließt Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu 1 Mrd. €



22.02.2023 / 13:53 CET/CEST

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat beschlossen, im Zeitraum vom 6. Mai 2023 bis spätestens zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. April 2024 eigene Aktien im Wert von maximal 1 Mrd. € zu erwerben. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. Zusammen mit dem Dividendenvorschlag des Vorstandes an die Hauptversammlung von 11,60 € je Aktie beträgt die Kapitalrückführung von Munich Re damit 2,6 Mrd. €.





