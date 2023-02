EQS-News: Rubean AG: Neue Banken innerhalb der KBC-Gruppe nutzen Rubeans Software-lösung für Zahlungsakzeptanzterminals in mehreren mittel- und osteuropäischen Ländern für ihre Firmenkunden

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Umsatzentwicklung

Rubean AG: Neue Banken innerhalb der KBC-Gruppe nutzen Rubeans Softwarelösung für Zahlungsakzeptanzterminals in mehreren mittel- und osteuropäischen Ländern für ihre Firmenkunden Zusammenarbeit mit Global Payments Europe

Markteintritt nach erfolgreicher 1,5-jähriger Pilotphase

Einsatz zunächst in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn

Händler und Kunden profitieren gleichermaßen von den Vorteilen München, den 22. Februar 2023. Das FinTech-Unternehmen Rubean AG (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, R1B:GR) stellt seine Zahlungsakzeptanzlösung der tschechischen und slowakischen Händlerbank CSOB und der ungarischen K&H Payment Services in Partnerschaft mit Global Payments Europe zur Verfügung. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Pilotphase bieten CSOB CZ/ CSOB SK / K&H PS die Lösung Tausenden von kleineren Händlern in Tschechien, der Slowakei und Ungarn an. Diese Institute sind Teil der belgischen Finanzgruppe KBC Group NV. Die Lösung von Rube-an wird für den Empfang von Zahlungen auf Android-gesteuerten Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Barcode-Scannern eingesetzt. Mit der Tap-to-Phone-Technologie PhonePOS von Rubean können Zahlungen in beliebiger Höhe ohne zusätzliche Hardware entgegengenommen werden. Zielgruppe sind Logistikunternehmen und kleinere Gewerbetreibende wie Wochenmarktbeschicker, Handwerker, Obst- oder Blumenfeldbetreiber, Taxiunternehmen, Kioske, Vereine, Hofladenbesitzer etc. "Wir freuen uns, mit einem so innovativen Konzern wie der KBC zusammenzuarbeiten", so Rubean-Vorstand Dr. Hermann Geupel. "Gemeinsam wollen wir unsere starke Marktposition in Osteuropa weiter ausbauen." "Nachdem wir CSOB / K&H PS im Pilotversuch von der Qualität unserer innovativen Form der Kartenakzeptanz überzeugt haben, erwarten wir in Zusammenarbeit mit CSOB einen raschen Zuwachs an Nutzern", sagt Karel Jara, Exe-cutive Director & VP Product Development and Integration bei Global Payments Europe, das beim Rollout der Zahlungsakzeptanzlösung eng mit Rubean zusammenarbeitet. Über Rubean: Die Rubean AG mit Hauptsitz in München ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer, Händler und Dienstleister. Seit seinem fast zwanzigjährigen Bestehen hat Rubean innovative Lösungen für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile Point-of-Sale-Terminal-Lösung PhonePOS. Rubean ist in den Marktsegmenten m:access und gettex der Börse München sowie im Freiverkehr in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und auf Tradegate und Quotrix gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 presse@german-communications.com

