ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ebay auf 'Market-Perform' - Ziel 45 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ebay nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Der Bruttowarenwert (GMV) der Online-Handelsplattform habe sowohl das obere Ende der eigenen Planung als auch die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Nikhil Devnani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Quartalsausblick für diese Kennziffer überrasche positiv, wobei Ebay für das Jahr eine ähnliche Entwicklung wie 2022 erwarte - er leite daraus eine Zielspanne ab, an deren oberem Ende seine eigene Prognose liege. Etwas weniger sonnig sehe es derweil bei den Margen und dem Ergebnis je Aktie aus, weshalb er für die Profitabilität vorsichtiger werde./gl/la

