Sysco wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Der amerikanische Nahrungsmittelkonzern Sysco Corporation (ISIN: US8718291078, NYSE: SYY) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 49 US-Cents aus. Ausgeschüttet wird die Dividende am 28. April 2023 (Record day: 6. April 2023), wie am Mittwoch berichtet wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,96 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 77,47 US-Dollar (Stand: 22. Februar 2023) 2,53 Prozent. Sysco zahlt seit dem Jahr 1970 eine Dividende an die Aktionäre. Im April 2022 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (47 US-Cents).

Sysco ist im Jahr 1969 gegründet worden. Das Unternehmen ist einer der größten Lebensmittellieferanten in Nordamerika. Der Firmensitz befindet sich in Houston im US-Bundesstaat Texas. Sysco liefert nach Firmenangaben Gefrierprodukte, Trockenprodukte, Meeresfrüchte sowie Frischwaren an rund 700.000 Kunden wie Krankenhäuser, Schulen oder auch Restaurants und beschäftigt über 71.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 18,6 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 16,3 Mrd. US-Dollar), wie am 31. Januar 2023 berichtet wurde. Der Gewinn (GAAP) betrug 141,22 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 167,44 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,33 Prozent im Plus (Stand: 22. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 38,99 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de