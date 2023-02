Textron kündigt vierteljährliche Dividende an

Der amerikanische Mischkonzern Textron Inc. (ISIN: US8832031012, NYSE: TXT) zahlt den Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende von 2 US-Cents je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Dividendenzahlung am 1. April 2023 (Record date: 10. März 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,08 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 73,65 US-Dollar (Stand: 22. Februar 2023) einer derzeitigen Dividendenrendite von 0,11 Prozent.

Das Unternehmen mit Sitz in Providence, Rhode Island, ist in fünf Segmente aufgeteilt: Bell Helicopter, Textron Aviation, Industrial, Textron Systems und Finance. Es werden Produkte für die Luftfahrt, Verteidigung, Rasenpflege, Kraftstoffsysteme oder auch Werkzeuge und Prüfgeräte hergestellt. Zu den Marken gehören unter anderem Bell, Cessna, Beechcraft oder Hawker.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2022 (31. Dezember 2022) lag der Umsatz bei 3,64 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,32 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 25. Januar 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 226 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 207 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 4,03 Prozent im Plus (Stand: 22. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 15,05 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de