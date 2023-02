AirBnB: Turnaround notwendig

Investoren basteln in der AirBnB-Aktie im Bereich zwischen 81,91 und 86,71 US-Dollar offenbar an einer Trendwende, hierbei gelang es bereits einen seit Ende 2021 bestehenden Abwärtstrend zu überwinden und zeitweise auf 144,63 US-Dollar zuzulegen. Damit zeichnet sich zwar ein Doppelboden ab, für eine nachhaltige Aktivierung muss aber die dazugehörige Triggermarke endgültig überwunden werden.

Trendwechsel noch nicht vollends geschafft

Kann sich AirBnB im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts stabilisieren und wieder zurück über 134,37 US-Dollar zurückkehren, würde dies Hoffnungen auf einen nachhaltigen Trendwechsel schüren und könnte für ein baldiges Long-Investment auf mittelfristiger Basis herangezogen werden. Kursgewinne an 160,00 und darüber in den Bereich um 179,09 US-Dollar würden dann möglich. Etwaige Rücksetzer unter 121,00 US-Dollar könnten allerdings noch einmal einen Test des 200-Tage-Durchschnitts auslösen. Nur tiefer sollte es nicht gehen, dies würde nämlich klar bärische Züge in der AirBnB-Aktie aufdecken.