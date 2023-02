Chinesische Elektroautoaktie NIO - Aktienkurs bricht wichtige Unterstützung

Nio Inc. - WKN: A2N4PB - ISIN: US62914V1061 - Kurs: 9,239 $ (NYSE)

Nio ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, der auf das Premiumsegment abzielt. Das Unternehmen differenziert sich durch Innovationen wie Batteriewechsel und autonome Fahrtechnologien. Nio brachte das erste Modell, seinen siebensitzigen Elektro-SUV ES8, im Dezember 2017 auf den Markt und begann im Juni 2018 mit der Auslieferung. Das aktuelle Modellportfolio umfasst mittelgroße bis große Limousinen und SUVs.

Die Preismarke von 9,56 USD ist nicht irgendeine Unterstützung. Nein, es handelt sich um die so genannte Nackenlinie eines relativ angeordneten Doppeltops seit Dezember 2022. Die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung steigt damit deutlich an. Die Kursschwäche chinesischer Aktien, die als ADRs am US-Aktienmarkt gehandelt werden, ist auffällig. Das kann branchenspezifisch sein, - einige Unternehmen hatten durchwachsene Quartalszahlen gemeldet -, es kann aber auch mit dem Ukrainekrieg zusammenhängen. Sollte China beginnen, Waffen nach Russland zu liefern, könnte dies eine gegenseitige Sanktionskaskade triggern.

Ich trade hier über diese Plattform. Denn hier analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Probiert es einfach mal in einer ruhigen Minute aus. Danach wollt ihr nicht mehr anders eure Börsengeschäfte tätigen. Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

Nio Inc.

Nio Inc.2

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)