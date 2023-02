Newmont reduziert die Dividende

Der Goldproduzent Newmont Corporation (ISIN: US6516391066, NYSE: NEM) wird am 23. März 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 40 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record day ist der 9. März 2023. Im Vergleich zum Vorquartal (55 US-Cents) ist dies eine Kürzung um rund 27 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,60 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 44,26 US-Dollar (Stand: 23. Februar 2023) 3,62 Prozent. Newmont erwartet für 2023 eine Dividendenspanne von 1,40 bis 1,80 US-Dollar.

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 3,20 Mrd. US-Dollar nach 3,39 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 23. Februar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,48 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust von 46 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Ertrag auf bereinigter Basis betrug 348 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 624 Mio. US-Dollar). Für das Jahr 2023 ist eine Goldproduktion in der Spanne von 5,7 bis 6,3 Mio. Unzen Gold geplant. Im Jahr 2022 lag die Goldproduktion bei 6 Mio. Unzen.

Die Konzerne Newmont Mining und Goldcorp gaben im April 2019 den Zusammenschluss zum größten Goldproduzenten der Welt bekannt. Die Newmont Mining Corporation wurde ursprünglich im Jahr 1921 in New York gegründet und ist seit 1925 börsennotiert. Der Konzern hat seinen Firmensitz in Greenwood Village, Colorado. Newmont hat vor wenigen Wochen ein Übernahmeangebot für den in Australien gelisteten Goldproduzenten Newcrest vorgelegt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 6,23 Prozent im Minus (Stand: 23. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 35,11 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de