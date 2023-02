Dax auf Erholungskurs - Commerzbank nach Dax-Aufstieg vorn

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch strömen Dax-Anleger wieder an die Börse zurück.

Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag um ein Prozent auf 15.355 Punkte. Am Freitag hatte er nach einem überraschend starken Anstieg von US-Verbraucherdaten 1,7 Prozent tiefer geschlossen. Trotz der Stabilisierung halte sich die Angst vor weiter steigenden und länger hohen Zinsen am Markt, konstatierten Analysten. "Durch den Handelsschluss am Freitag unter 15.250 Punkten und den Fall aus der wochenlangen Seitwärtsspanne ist die Börsenampel im Deutschen Aktienindex zumindest mal auf Gelb gesprungen", sagte Jürgen Molnar, Kaptialmarktstratege vom Broker RoboMarkets.

Am ersten Handelstag nach dem Wiederaufstieg in den Dax übernahm die Commerzbank unterdessen die Führung bei den Kursgewinnern. Commerzbank-Aktien zogen in der Spitze um 3,9 Prozent an. Als Nachrücker im Nebenwerteindex MDax gab Windanlagenbauer Nordex dagegen in den ersten Handelsminuten um bis zu 1,1 Prozent nach.

