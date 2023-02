Aixtron hebt die Dividende leicht an

Der Chipanlagenbauer Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,31 Euro ausschütten. Aixtron hatte für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,30 Euro an die Aktionäre ausbezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 28,86 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,07 Prozent. Die Hauptversammlung des im MDAX notierten Unternehmens findet am 17. Mai 2023 statt.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2022 lagen mit 463,2 Mio. Euro 8 Prozent über dem Vorjahr. Der Auftragseingang des Spezialanlagenbauers stieg 2022 um 18 Prozent auf 585,9 Mio. Euro (2021: 497,3 Mio. Euro). Damit erreichte Aixtron nach 2010 den zweitbesten Auftragseingang in seiner fast vierzigjährigen Firmengeschichte.

Unter dem Strich stieg der Konzernjahresüberschuss um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau auf 100,5 Mio. Euro (2021: 94,8 Mio.Euro). Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich auf 0,89 Euro von 0,85 Euro im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand, dass ein zweistelliges Wachstum im Umsatz erreicht wird.

Aixtron ist ein Anbieter von Depositions-Anlagen für die Halbleiter-Industrie. Der Konzern wurde 1983 gegründet und hat seinen Unternehmenssitz in Herzogenrath.

Redaktion MyDividends.de