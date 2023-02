EQS-News: EAMD European AeroMarine Drones AG: Veränderungen im Vorstand – Ulrich T. Grabowski verlässt Vorstand, Elio Speck neuer CTO

EQS-News: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

EAMD European AeroMarine Drones AG: Veränderungen im Vorstand – Ulrich T. Grabowski verlässt Vorstand, Elio Speck neuer CTO



28.02.2023

Berlin, 28.02.2023 Im Vorstand der EAMD (European AeroMarine Drones AG, Berlin) kommt es zu Veränderungen. Ulrich T. Grabowski scheidet aus dem Vorstand zum 28.02.2023 aus und soll im Rahmen der nächsten Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft berufen werden. Grabowski, der maßgeblich die EAMD erfolgreich mit aufbaute sowie den Börsengang in die Wege leitete, soll die Gesellschaft im Aufsichtsrat weiter begleiten.



Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der EAMD, Eugen Fleck, dankt Herrn Grabowski für sein sehr erfolgreiches Wirken als Sprecher des Vorstands der EAMD AG in der Aufbauphase.



Neues Vorstandsmitglied mit Fokus Technologische Innovation



Technologische Innovationen sind für die EAMD von großer, strategischer Bedeutung. Das Unternehmen sieht es als seinen Auftrag nun zusätzlich zukunftsfähige Lösungen und Leistungen im Bereich Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) zu anzubieten. Um den technologischen Fortschritt zielführend voranzutreiben sowie die vorhandenen Ressourcen optimal einzusetzen, hat der Aufsichtsrat der EAMD Elio Speck zum neuen Chief Technology Officer (CTO) und Vorstandsmitglied ernannt. Zu seinen primären Aufgaben gehören Forschung & Entwicklung, die Bewertung neuer und wachsender Technologien sowie die vorhandenen Plattformen zu Land, Wasser und in der Luft mit aktuellsten Aufklärungstechniken auszustatten, so dass Klienten System-Lösungen stets zuverlässig angepasst an ihren individuellen Bedarf angeboten werden können. Zudem übernimmt Herr Speck weitere wichtige Schnittstellenfunktionen innerhalb und außerhalb der EAMD Unternehmensgruppe.



Elio Speck ist seit über 20 Jahren im Bereich ISR tätig. Er formte neue Luft- und Bodenaufklärungsplattformen im Bereich UAV, verknüpfte Software-Lösungen für Mobil-Ground-Control Systeme (MGC) und Command und Control Operation - Rooms mit neuesten Sensortechniken. Damit etablierte er sich in den letzten Jahren als kompetenter Ansprechpartner für den Aufbau von kompletten System-Lösungen.





EAMD European AeroMarine Drones AG:

Die EAMD AeroMarine Drones AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. EAMD bietet weltweit die Weiterentwicklung von Branchenlösungen und den Vertrieb für innovative und nachhaltige Luftfahrtkonzepte. Hierbei geht es darum herkömmliche, kostenintensive Antriebstechniken durch hybride Drohnen für den Einsatz in der Nah- und Fernerkundung zu ersetzen sowie um innovative, hocheffiziente Lieferdrohnen für kleinere Lasten. EAMD steht für den technischen Wandel in der Flugzeugtechnik hin zur Hybriden Technik (Elektroantrieb) sowie zukunftsweisenden Weiterentwicklungen (Tauchflugzeugen). Unter dem Dach des Unternehmens vereinen sich das Know-how des innovativen, europäischen Mittelstands und europäischer Institutionen der Forschung.



