EQS-News: Die Fast Finance 24 Holding AG präsentiert Jahresbilanz 2021 mit deutlichem Gewinn

Die Fast Finance 24 Holding AG präsentiert Jahresbilanz 2021 mit deutlichem Gewinn Berlin, den 23.02.2023 Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) weist im Jahr 2021 erstmals einen deutlichen Gewinn aus und legt mit dem Jahresabschluss 2021 sehr gute Zahlen vor. Der Umsatz wuchs von 90 TSD EUR im Vorjahr auf 41 Mio. EUR im Jahr 2021. Dieser signifikante Anstieg setzt sich im Wesentlichen aus erfolgreichen Erlösen aus dem Verkauf von Anteilen der Beteiligungsgesellschaften zusammen. Zusätzliche Liquidität konnte durch die Reduzierung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen erzielt werden, von 760 TSD EUR im Jahr 2020 auf 460 TSD EUR im Jahr 2021. Über das Tochterunternehmen ff24.Rent GmbH und den eigenen Vertriebskanal ff24rent.com wurde das Zahlungsmodell Rent-to-Own (Mietkauf) erfolgreich weiter ausgebaut. Der Jahresüberschuss im Jahr 2021 beträgt in Folge 730 TSD EUR und bestätigt die unternehmerische Strategie der Fast Finance 24 Holding AG. Der Fokus der Investitionen wurde im Jahr 2022 auf dem Aufbau eines digitalen Ökosystems gelegt, mit dem Schwerpunkt Zahlungsdienstleistungen für Händler und Endkunden. Pressekontakt: Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/ Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate.

