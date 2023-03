EQS-News: Fast Finance 24 Holding AG: Tochter Fast Finance Pay Corp. (USA) präsentiert positiven Jahresabschluss 2022

EQS-News: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Fast Finance 24 Holding AG: Tochter Fast Finance Pay Corp. (USA) präsentiert positiven Jahresabschluss 2022



01.03.2023 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fast Finance 24 Holding AG - Tochter Fast Finance Pay Corp. (USA) präsentiert positiven Jahresabschluss 2022 Fast Finance 24 Holding AG: Die Fast Finance Pay Corp. legt eine solide Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 vor und freut sich, die erfolgreiche Akquisition des Unternehmens OK.de bekannt zu geben. Trotz umfangreicher Investitionsausgaben konnte ein positiver Jahresabschluss erzielt werden, mit einem Unternehmensgewinn (netto) von 140 TSD US-Dollar (USD). Das Eigenkapital stieg im Geschäftsjahr 2022 auf 4,3 Mio. USD (Vorjahr: 1,5 Mio. USD). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden auf 580 TSD USD reduziert, was nur noch einem Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Nettomittel aus dem operativen Geschäft notieren mit 340 TSD USD im Jahr 2022 ebenso wieder im positiven Bereich. Hier finden Sie den Link zum detaillierten Unternehmensbericht: https://ff24pay-corp.com/filings/ Mit der Akquisition des Unternehmens OK.de, die die Fast Finance Pay Corp. im 4. Quartal 2022 abgeschlossen hat, vervollständigt die Fast Finance Pay Corp. ihr Angebot im Bereich E-Finance-Services. OK.de ist eine kostenlose DSGVO-konforme E-Mail-Anbieter mit Sitz in Deutschland und hat derzeit 2,3 Mio. registrierter Nutzer. Neben einem freien E-Mail-Postfach, einem professionellen Organizer, dem Cloud-Speicher OK-Drive sowie einem Video- und Entertainment-Paket bietet OK.de viele exklusive Zusatzfunktionen. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von OK.de ist der Messenger-Dienst OK.secure (als App für Android und IOS). Als solcher bietet er mit bisher konkurrenzlosen Funktionsumfang: Telefonie, Videocalls, Chat und Nachrichten. Sämtliche Kommunikation wird Ende-zu-Ende mit einer Verschlüsselung militärischen Grades gesichert, die auf Blockchain-Technologie basiert. Die Fast Finance Pay Corp. sieht sich sehr gut für das neue Geschäftsjahr 2023 aufgestellt und freut sich, nach notwendigen strategischen Entscheidungen im Jahr 2022 den Schwerpunkt auf das operative Geschäft im Jahr 2023 legen zu können. Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/ Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate.

01.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com