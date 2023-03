Befesa will eine unveränderte Dividende ausschütten

Das Metallrecyclingunternehmen Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie ausschütten. Dies entspricht rund 60 Prozent des Nettogewinns und damit der Dividenden-Policy von Befesa. Im Vorjahr wurden ebenfalls 1,25 Euro ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 15. Juni 2023 statt.

Die Dividende entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 45,10 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 2,77 Prozent. Der Gesamtumsatz kletterte im Geschäftsjahr 2022 um 38 Prozent auf 1,14 Mrd. Euro und im vierten Quartal 2022 um 19 Prozent auf 295 Mio. Euro, hauptsächlich getrieben durch das US-Geschäft und die höheren Metallpreise. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im Geschäftsjahr 2022 um 9 Prozent auf 214,6 Mio. Euro.

Der Nettogewinn steigerte sich im Jahr 2022 um 6,5 Mio. Euro auf einen neuen Höchstwert von 106,2 Mio. Euro, was einem Gewinn von 2,66 Euro je Aktie entspricht (2021: 2,68 Euro).

Befesa ist auf das Recycling von industriellen Reststoffen aus der Stahlindustrie und Recyclingdienste für Aluminium und Salzschlacken fokussiert. Anfang November 2017 erfolgte der Gang an die Frankfurter Börse. Der Ausgabepreis betrug 28 Euro. Die Aktie des in Luxemburg beheimateten Konzerns wurde im September 2021 in den MDAX aufgenommen.

Redaktion MyDividends.de