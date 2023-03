Tesla: Aktie leichter erwartet

Die Kernaussage des Masterplan 3 lautete nach Elon Musk die Elektroautos zu massentauglichen Fahrzeugen weiterzuentwickeln und zeitgleich deutliche Kostensenkungen und eine höhere Effizienz in der Produktion zu vollziehen. Ziel ist es die Kosten für ein Elektrofahrzeug um die Hälfte zu senken, zeitgleich bekräftigte Musk bis 2030 die Produktionskapazität auf 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr auszuweiten. Im vergangenen Jahr verkaufte Tesla 1,37 Millionen Fahrzeuge. Auch soll hierzu eine neue Batterietechnologie zum Einsatz kommen, die auch ohne seltene Erden auskommen.

Der Blick auf den Kursverlauf seit Ende 2021 und einem Rekordstand von 414,50 US-Dollar zeigt die Tesla-Aktie immer noch in einem Abwärtstrend, in den letzten Tagen hing das Papier am EMA 200 bei 213,94 US-Dollar fest. Die erste Kursreaktion in der Vorbörse zeigt einen nicht unerheblichen Abschlag auf rund 190,00 US-Dollar, gut möglich, dass noch weitere Abschläge im Rahmen eines Trendwendeprozesses auf Anleger zukommen.

Ein Visionär ohne Vision

Wie bereits im Vorfeld vermutet wurde, kommt die Aktie am EMA 200 nicht vorbei, dies könnte unterhalb von 191,78 US-Dollar weitere Abschläge auf 166,19 US-Dollar und darunter sogar in die zu Beginn dieses Jahres gerissene Kurslücke zwischen 146,50 und 154,76 US-Dollar forcieren. Zeitgleich könnte mit der Kursentwicklung seit Oktober letzten Jahres eine inverse SKS-Formation entstehen und bei erfolgreicher Auflösung das gewünschte Aufwärtspotenzial zurück an den übergeordneten Abwärtstrend um 280,00 US-Dollar freisetzen. Tiefer als 146,50 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit aber nicht gehen, dies würde nämlich einen Test der Jahrestiefs von 101,81 US-Dollar begünstigen.