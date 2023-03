Trading-Chance Intuitive Surgical: Short-Gewinn mitnehmen und auf Long drehen?

Werbung

Manche Aktien lassen sich auf charttechnischer Ebene einfach besser traden als andere. Intuitive Surgical gehört zur ersten Kategorie. Wir hatten hier in den letzten elf Monaten fünf Trades mit Erfolg absolviert, heute soll der sechste folgen, indem wir bei Trade Nummer fünf den Gewinn mitnehmen und wieder auf die Long-Seite drehen.

Seit Ende Januar wissen die Investoren, dass das US-Medizintechnikunternehmen Intuitive Surgical in Sachen Unternehmensgewinn in diesem Jahr wohl keine großen Sprünge nach oben machen wird. Sie wissen aber auch, dass dieser im Rahmen der Ergebnisse zum vierten Quartal 2022 mit gelieferte Ausblick bestätigte, dass man mittelfristig weiter wachsen will … und wird. Denn das Geschäftsmodell ist dafür nahezu prädestiniert.

Die Wachstums-Story ist voll intakt

Intuitive Surgical baut und vertreibt Operationsroboter, die im Rahmen minimalinvasiver Chirurgie arbeiten, es handelt sich dabei um das sogenannte „Da Vinci“-System. Das spannende dabei ist, dass es mit dem Verkauf eines solchen Systems nicht getan ist, denn die für die Operationen nötigen Verbrauchsteile werden ebenso von Intuitive Surgical geliefert, d.h. man verdient an jeder mit den Systemen durchgeführten Operation wieder ein wenig mit. Hinzu kommt, dass das Unternehmen in diesem Jahr deswegen wohl eher nicht mehr verdienen wird, weil man Geld in die Hand nimmt, um die Möglichkeiten des Da Vinci-Systems zu erweitern und über die bisherigen Anwendungsbereiche hinaus weitere Operationen zu ermöglichen. Damit ist Intuitive Surgical als mittelfristiges Investment hoch lukrativ. Vor allem, wenn die Aktie mal wieder eine Korrekturphase hinter sich hat.

Das sehen auch die Analysten so. Die eine Hälfte sieht die Aktie als Kauf, die andere als Halteposition, aber zu Untergewichten oder gar Verkauf rät derzeit niemand. Und auch das durchschnittliche Kursziel liest sich in Sachen Long-Trade erfreulich: Im Schnitt sehen die Experten die Aktie bei 277 US-Dollar.

Auskorrigiert: Das Aufwärtspotenzial wäre wieder lukrativ

Mitte November hatten wir die Aktie zuletzt auf dem Schirm und dabei einen Short-Trade vorgestellt, der aktuell etwa 40 Prozent im Gewinn liegt (Trading-Chance vom 15.11.2022, die alte WKN lautete VX9G5Y). Diesen Gewinn mitzunehmen und wieder auf die Long-Seite zu wechseln, hätte derzeit etwas für sich, denn die Aktie wirkt „auskorrigiert“. Was heißt:

Quelle: marketmaker pp4

Intuitive Surgical hat Mitte Dezember einen Abwärtstrendkanal etabliert, dessen untere Begrenzung derzeit wieder sehr nahe ist. Zugleich hat sich die Aktie im Zuge der zweieinhalb Monate währenden Korrekturphase der breiten Unterstützungszone zwischen 221 und 226 US-Dollar genähert, pendelt dabei um die knapp darüber liegende 200-Tage-Linie und ist markttechnisch in der überverkauften Zone angelangt. Das wäre somit für risikofreudige Trader eine Basis, um die Seiten zu wechseln, zumal man einen Stop Loss relativ nahe, ein Stück weit unter dieser Supportzone, ansiedeln kann.

Das Aufwärtspotenzial ist wieder lukrativ

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 167,064 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,65. Den Stop Loss würden wir bei 209 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0625 einem Kurs von ca. 3,93 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Intuitive Surgical lautet HG2RD1.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 241,93 US-Dollar, 250,20 US-Dollar, 262,53 US-Dollar, 285,05 US-Dollar

Unterstützungen: 221,56 US-Dollar, 200,19 US-Dollar, 186,83 US-Dollar, 180,07 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Intuitive Surgical

Basiswert Intuitive Surgical WKN HG2RD1 ISIN DE000HG2RD19 Basispreis 167,064 US-Dollar K.O.-Schwelle 167,064 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,65 Stop Loss Zertifikat 3,93 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.