KBA - Pkw-Absatz im Februar in Deutschland gestiegen

Frankfurt (Reuters) - Im Februar wurden in Deutschland wieder mehr Pkw neu zugelassen.

206.210 Pkw hätten im vergangenen Monat eine Neuzulassung erhalten, ein Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Freitag mit. In den ersten beiden Monaten des Jahres beläuft sich der Anstieg auf insgesamt 0,2 Prozent. Im Januar waren in Deutschland 2,6 Prozent weniger Wagen auf die Straßen gerollt. Elektroautos legten im Februar um 14,7 Prozent zu.

