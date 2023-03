CANCOM - Tage der Entscheidung

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 34,520 € (XETRA)

Bei den Anteilen des IT-Dienstleisters hat sich ein Aufwärtstrend gebildet, der optisch an ein sich ausweitendes Dreieck erinnert und bei dem die Amplituden der Korrekturen zuletzt schrittweise zulegten. Nachdem die Oberseite des Trends Mitte Januar erreicht worden war, setzte bei 34,38 EUR eine Korrektur ein, die an der Unterstützung bei 29,50 EUR gestoppt wurde. Seither zieht die Aktie wieder an das Hoch vom Januar an und erreichte es auch heute zur Eröffnung.

Kaufsignal müssen mit Anstieg über 100 %-Projektion der ersten Rally bestätigt werden

Auch wenn ein Anstieg über die Marke ein klassisches Kaufsignal ausbilden würde, muss auch darauf geachtet werden, ob die Cancom-Aktie anschließend über das 100 %-Projektionsziel der ersten Aufwärtsstrecke des Aufwärtstrends bei 35,18 EUR steigen kann. Erst dann wäre ein weiteres tragfähiges Kaufsignal aktiviert und auch ein Ausbruch über das Hoch vom 11. August bei 36,00 EUR zu erwarten. Damit käme es zu einer Aufwärtsbewegung bis 37,12 und die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 37,50 EUR. Sollte die Aktie sogar über diesen Bereich ansteigen, könnte der Aufwärtstrend bis 40,00 EUR führen.

Sollte der Anstieg dagegen zwischen 34,38 und 35,18 EUR scheitern, wäre eine weitere Korrektur zu erwarten. Diese könnte entsprechend der rechtsoffenen Dreiecksformation noch raumgreifender verlaufen, als die letzten Gegenbewegungen. Korrekturziele sind aktuell die Unterstützung bei 31,20 EUR und darunter bereits die Zone um 28,92 EUR.

CANCOM Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)